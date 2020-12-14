快訊

全台首份5大指標測退休力！國人平均僅54分 揭露生活最大隱憂

新增境外移入4例 指揮中心下午2時說明

日職／48歲挑戰回歸無望不後悔 新庄剛志發文感謝球迷

聯合新聞網 / 綜合報導
48歲回歸無望，新庄剛志感謝球迷支持。 擷圖自畫面
48歲回歸無望，新庄剛志感謝球迷支持。 擷圖自畫面

日職上周舉辦戰力外測試，48歲的新庄剛志經過6日仍無收到球隊報價，他在私人IG上感性Po文，表達對支持者的感謝。

新庄剛志表示：「曾相信還有1%的機會回歸，現在是0%了。」，「不過並不後悔，我了解自己的程度，對於已經嘗試挑戰過的自己已經沒有任何遺憾。」並感謝球迷的支持。

新庄剛志在戰力外測試4個打數敲出1支安打和1次保送，當時傳出風聲有一支球隊對他有興趣，然而時間並不站在他那。戰力外測試參賽的選手平均年齡27.1歲，從傳接球、守備準備及揮棒動作相較其他球員都有肉眼可辨的遜色。

即便已離開球界10餘年，在未開放觀眾入場的戰力外測試仍可見數十名在場外為新庄剛志應援的女球迷，由此可見他仍具一定程度的人氣。

相關新聞

中職／1年買單、20歲失業 陪公子練劍的職棒現實

今年球季結束各隊釋出球員名單，不乏只打1、2年就買單者，讓人見識到職棒的現實面，沒有三兩三，還真的不要上梁山。 好比說191公分高的右投劉劭威，去年8月加盟中信兄弟，今年12月就被釋出，沒上過一

日職／高風險賭博式補強 巨人更難成洋聯對手

讀賣巨人隊在這個季後的補強並不順利。日本媒體報導，今年在KBO打擊率高達3成49、47轟、135分打點的小羅哈斯（Mel Rojas Jr.），以及台灣左投陳偉殷都是巨人隊想要網羅的對象，但雙雙敗給世

日職／48歲挑戰回歸無望不後悔 新庄剛志發文感謝球迷

日職上周舉辦戰力外測試，48歲的新庄剛志經過6日仍無收到球隊報價，他在私人IG上感性Po文，表達對支持者的感謝。 在 Instagram 查看這則貼文 新庄

中職／王維中很歪 與劉基鴻零距離

味全龍隊今年只能打二軍比賽，明年在一軍的紀念性首場賽事，有望在3月14日、台南球場一起「開箱」劉基鴻、王維中兩位狀元郎。...

中職／「東融穿哪色都好看」曾陶鎔先分享當學長經驗談

曾陶鎔、吳東融先後都在擴編選秀中，從中信兄弟隊改披味全龍隊球衣，在吳東融確定轉隊當天，曾陶鎔已經和他聯繫，提醒他來到龍隊...

富邦U18／王者新北藍 血洗宜蘭隊

富邦U18棒球邀請賽昨天開打，新北藍隊尋求3連霸，首日在預賽遭遇宜蘭縣隊，高一的林佳緯先發5局無失分，幫助球隊以20：0...

富邦U18／千賀滉大奮鬥史勵志 新社王牌想向他看齊

富邦U18棒球邀請賽今天開打，台中市隊在首戰以5：2擊敗彰化縣隊，第4棒侯柏睿4安打敲回3分打點，陣中唯一來自新社高中的...

富邦U18／林佳緯想當投手大於野手 好投助新北藍開紅盤

富邦U18棒球邀請賽今天開打，新北藍隊尋求3連霸，首日在預賽遭遇宜蘭縣隊，高一的林佳緯先發5局無失分，幫助球隊以20：0...

中職／晚一年開箱 劉基鴻一軍首季「有壓力但要面對」

味全龍隊今年只能打二軍賽事，2019年選秀狀元劉基鴻也因此延後一年才能在一軍亮相，明年龍隊球季首戰在3月14日，有望在台...

棒球／「追夢工程」邁入第三屆 38名小將搶10赴日圓夢機會

全國唯一海選國中畢業生的「追夢工程」計畫邁入第三屆，吸引624位國內小將報名參加，創下新高，其中38人通過第一階段審查，今(13)日則舉行第二階段測試會，一同爭取最終10個名額。 頂新和德文

富邦U18／強投曹祐齊改當強打 生涯首轟出爐

富邦U18棒球賽台北市隊今天與屏東縣隊交手，台北市隊強投曹祐齊當「強打」，9月才正式練打、今天生涯首轟就出爐，但他笑說，...

中職／林辰勳蹲捕有困擾 王維中有顆比較帥的球

味全龍隊捕手林辰勳12月10日才剛滿19歲，與陣中王牌投手王維中相差快10歲，但他感受不到年齡差，笑說學長更幼稚，讓他想...

熱門新聞

NBA／柯瑞就是神！2樓通道神射為熱身賽暖場

日職／即使一軍位置飽受威脅 日媒曝陳冠宇仍願提攜後輩

NBA／重返無望？林書豪坦言暫無新消息公佈

中職／1年買單、20歲失業 陪公子練劍的職棒現實

NBA／探花小鮑爾首秀妙傳吸睛 狀元愛德華初登場手感低迷

NBA／詹皇稱泡泡奪冠史上最難 里拉德回應網友質疑

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。