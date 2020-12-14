日職／48歲挑戰回歸無望不後悔 新庄剛志發文感謝球迷
日職上周舉辦戰力外測試，48歲的新庄剛志經過6日仍無收到球隊報價，他在私人IG上感性Po文，表達對支持者的感謝。
新庄剛志表示：「曾相信還有1%的機會回歸，現在是0%了。」，「不過並不後悔，我了解自己的程度，對於已經嘗試挑戰過的自己已經沒有任何遺憾。」並感謝球迷的支持。
新庄剛志在戰力外測試4個打數敲出1支安打和1次保送，當時傳出風聲有一支球隊對他有興趣，然而時間並不站在他那。戰力外測試參賽的選手平均年齡27.1歲，從傳接球、守備準備及揮棒動作相較其他球員都有肉眼可辨的遜色。
即便已離開球界10餘年，在未開放觀眾入場的戰力外測試仍可見數十名在場外為新庄剛志應援的女球迷，由此可見他仍具一定程度的人氣。
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