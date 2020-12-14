中職／1年買單、20歲失業 陪公子練劍的職棒現實

今年球季結束各隊釋出球員名單，不乏只打1、2年就買單者，讓人見識到職棒的現實面，沒有三兩三，還真的不要上梁山。

好比說191公分高的右投劉劭威，去年8月加盟中信兄弟，今年12月就被釋出，沒上過一軍，生涯在二軍出賽3場，投3局失4分，根本沒機會證明自己就畫下句點。

又好比說186公分高的側投楊程皓，他是劉劭威穀保家商、文化大學小一屆的學弟，去年12月加盟富邦悍將，只打一年就被釋出，同樣沒上過一軍，今年在二軍出賽11場，投8.2局出現20次四壞保送，另有6次暴投，控球問題無解應該是球隊放棄他的主因。

楊程皓是在2019年選秀會被富邦悍將在第8輪第41順位選中，簽約金30萬元，同樣也是連一軍都沒上過就遭到釋出。 富邦悍將隊提供

右投楊子亦2018年東石高中畢業投入中職選秀落榜，以自主培訓球員身分投入中信兄弟，隔年1月升為正式球員，只撐2年就被釋出，未上一軍，生涯在二軍出賽14場，投11.1局，防禦率7.15，才20歲就失業。

2018年選秀富邦悍將網羅右投陳冠傑(原名陳品學)、外野手曾慈恩，並找來落榜生右投張竣龍，同年8月張竣龍就升為正式球員並開始出賽，結果這3人今年球季結束同時被釋出，不到兩年半即消失在職棒圈，具旅美資歷的陳冠傑甚至才26歲。

2017年選秀中信兄弟網羅捕手蔡岱霖(原名蔡群易)，去年球季釋出他，未曾上過一軍，同樣不到兩年半就被放棄，現於業餘球隊安永鮮物打球。

近年左投潘庭豐、曾冠儒、鄭佳銘與右投蔡欣宏、內野手楊子翔(原名楊智喬)，進職棒不到一年半就離開，楊子翔美和中學畢業進入義大犀牛，離開職棒圈才19歲，在多支業餘球隊尋求發展，成了棒球浪人。

潘庭豐是義大犀牛自行培訓球員，雖然球速夠快，曾投到150公里，但仍無法適應職棒戰場，2017年在二軍防禦率高達9.45，季後遭到富邦悍將釋出。 聯合報系資料照片

另外，右投王詮宏、捕手張承駿與內野手陳勤宗，其實具職棒選手身分也只有短短兩年多的時間。上述這些名字，可能大部分球迷都沒聽過，已消失在茫茫人海之間。

說了那麼多例子，想表達的是，雖然中職現有5隊，本土球員約300人左右，但能打上一軍發光發熱成為明星球員、拿大合約者畢竟是少數，依舊是窄門，不少球員在二軍其實就跟美職小聯盟一樣，是「陪公子練劍」、「幫忙打比賽」的。

即使在二軍待了好幾年，但遲遲上不了一軍，或是短暫待過一軍，最終仍難逃被解約命運，也是典型陪公子練劍者，例如今年被桃猿釋出的張煒謙、紀品宏，這就是現實的職棒世界。

只是，像劉劭威、楊程皓、潘庭豐、曾冠儒、鄭佳銘、蔡欣宏這類投手，僅撐一個完整球季就被放棄，當初在選秀挑他們的球團，球探獵才雷達是出了什麼問題？二軍農場養成又是什麼狀況，的確值得探討。

好在中職多了第五隊味全龍，讓原本可能離開職棒圈的球員有重生機會。劉榮華的兒子劉家愷，只在富邦悍將待兩年就被釋出，去年來到味全龍棄打從投，今年在二軍戰績9勝1敗14中繼，防禦率2.58，讓人期待他明年例行賽投球表現。

即使老爸劉榮華(左)是球隊陣中教練，劉家愷(右)也難逃被富邦悍將釋出的命運，還好他在味全龍隊找到重生的機會，棄打從投讓人驚艷。 聯合報系資料照片

還有，歐耀宗、羅嘉仁、林政賢、羅華韋、吳睿勝、石翔宇都一度面臨無球可打的困境，味全龍給他們機會才重獲生機，這都是第五隊所帶來的正面效益，應該給予鼓勵與肯定才是。