日職／高風險賭博式補強 巨人更難成洋聯對手

讀賣巨人隊在這個季後的補強並不順利。日本媒體報導，今年在KBO打擊率高達3成49、47轟、135分打點的小羅哈斯（Mel Rojas Jr.），以及台灣左投陳偉殷都是巨人隊想要網羅的對象，但雙雙敗給世仇球隊阪神虎。更早之前瞄準的包括中日澤村賞投手大野雄大、橫濱DeNA全壘打王索托（Neftalí Soto）、養樂多強打山田哲人等A咖最後都選擇續留。繼去年力邀福田秀平、美馬學加盟失利之後，巨人軍招牌顯然已經不再具有過往「只要出手絕不空手而歸」的威力。

最近巨人在FA市場上雖然有所斬獲，分別以2年2億日圓、4年8億日圓簽下自由市場上的梶谷隆幸、井納翔一，不過這對橫濱一投一打的補強並不被看好可以為巨人隊帶來太多幫助。加上挖的是同聯盟對手橫濱的球員，因此形象上也是大大減分。

2名FA選手從同一球團轉隊到同一球團在日本職棒相當少見，過去也僅有1994年工藤公康、石毛宏典從西武轉隊到大榮的例子。巨人這一次的「雙重挖角」，雖然梶谷隆幸是因應丸佳浩之外的外野防線不固定，井納翔一則是為了菅野智之行使入札制度離隊之後的準備，還看得出針對漏洞補洞的構想，不過不禁令人要問：「巨人隊難道只以削弱同聯盟對手實力，拿中央聯盟冠軍為滿足？」

巨人隊今年對中央聯盟的另外5個對手都沒有對戰上的劣勢，唯一能夠跟巨人打成平手的只有橫濱DeNA（12勝12敗），挖走了這一投一打主力，對巨人、橫濱來說自然會產生戰力上的消長，有助巨人隊在央聯的優勢。不過阪神、養樂多季後都有不錯的補強成效，巨人霸業明年難度將更加提升。

加上巨人隊剛在日本總冠軍賽連續兩年吞下4連敗遭到軟銀橫掃，如果光靠這樣的補強想要拉近跟軟銀甚至其他洋聯球隊實力的差距恐怕還是難上加難。而且，一口氣挖走了同聯盟對手橫濱的2名球員，更早之前還有村田修一、山口俊兩名橫濱的明星球員跳槽過。加上前幾年挖走丸佳浩之後弱化了廣島隊，造成廣島隊從三連霸掉到連續兩年B級，造成巨人果然還是「橫奪的巨人」形象。

山口俊也是從橫濱轉隊到巨人的FA球員，2019年拿下央聯投手三冠王，2020年轉戰美國職棒多倫多藍鳥隊。 歐新社資料照片

再來是梶谷隆幸、井納翔一兩人的戰力能夠樂觀看待？

梶谷隆幸今年雖然打出0.323打擊率、19支全壘打、53分打點的生涯最佳成績，身手正值巔峰，不過也有「最高巔峰已過」的疑慮。尤其值得擔心的是，包含今年的14個球季之中他只有5度達到規定打席數，是知名的「痛痛人」。加上明年已經33歲，4年的複數年約是一個相當冒險的賭注。對於本季年薪只有7,400萬日圓的梶谷隆幸而言，橫濱無法開出這樣的條件，又沒有其他球隊爭取，直接投入4年8億日圓的新球隊似乎也是唯一選擇。

至於井納翔一，2012年選秀第三指名加入橫濱，明年更是已經35歲，雖然有超過150公里的直球以及快速指叉球為武器，不過8年職棒生涯只有2014年的11勝曾達成過單季兩位數勝投，通算50勝60敗、防禦率3.94，成績平平，重蹈前幾年野上亮磨覆轍的機會相當高（※加入巨人3年累積5勝6敗、防禦率4.55；2020一軍登板0）。唯一的好處是井納翔一薪資6,100萬落在C等級，不會有補償選手的問題產生。

井納翔一目前已34歲，過去6季勝場數都在7勝以下，實在很難指望他會有菅野智之一半的貢獻。 擷圖自維基百科／ぽこ太郎攝影

不過年薪落在B等級的梶谷隆幸可就讓巨人隊沒有辦法這麼輕鬆，接下來將有補償選手流失的問題要煩惱。3年前巨人得到丸佳浩，陣中明星外野手長野久義成了補償選手，這一次會不會變成陽岱鋼呢？無論是成為補償選手或是梶谷隆幸加入之後的外野地位更加嚴峻，梶谷隆幸加盟後似乎代表陽岱鋼距離巨人戰力藍圖漸行漸遠。

明年巨人隊的戰力受到未來菅野智之離隊與否的影響甚大。現階段來看他赴美發展的機會濃厚，在國內補強大致底定的情況下，巨人隊接下來只能靠外籍選手補強。以巨人隊向來毫不手軟的過往經驗來看，新助拳人的身價以及名氣應該都不會讓巨人球迷失望，後續補強動作值得關注。