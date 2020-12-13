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富邦U18／千賀滉大奮鬥史勵志 新社王牌想向他看齊

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
侯柏睿。 資料照(中央社)
侯柏睿。 資料照(中央社)

富邦U18棒球邀請賽今天開打，台中市隊在首戰以5：2擊敗彰化縣隊，第4棒侯柏睿4安打敲回3分打點，陣中唯一來自新社高中的「輝哥」曾家輝，中繼4.2局、無失分，拿下勝投，他的偶像是日職軟銀隊王牌千賀滉大，期許自己可以像他一樣，從默默無名拚出成績，「成為沒有你不行的那種投手。」

台中市由西苑中學11人、興大附農8人和新社高中1人組成，今天在預賽首戰遭遇由彰化藝中單一球隊組成的彰化縣，兩隊在前四局互有往來，以2：2戰平，第五局侯柏睿的安打送回超前分。

第九局，台中市再靠1安打、1保送、2失誤追加分數，包括侯柏睿的安打、再帶1分打點，終場就以5：2擊敗彰化縣。

侯柏睿4安打貢獻3分打點，他自認表現平平，他曾在高二因右手韌帶剝離進行手術，從去年9月休到今年1月才恢復出賽，這段時間最辛苦的是，「只能看別人比賽，不能上場，有點辛苦。」今年高三的他，計畫畢業後先繼續升學，若下半年成績進步，也可能考慮投入中職選秀。

陣中唯一來自新社高中的曾家輝，被教練喊作「輝哥」、「新社王牌」，他的球速在升上高三後突飛猛進，從126公里提升到140公里，今天中繼4.2局演出好投，他透露，「先前有跟彰藝對過，今天沒有什麼壓力去丟。」

曾家輝的偶像是育成選手出身、現在是軟銀王牌的千賀滉大，他解釋，「因為一開始不是那麼有名，慢慢拚上來，希望可以和他一樣，變成球隊沒有你不行的那種投手。」

軟銀

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