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中職／晚一年開箱 劉基鴻一軍首季「有壓力但要面對」

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
味全龍隊劉基鴻。記者陳宛晶／攝影
味全龍隊劉基鴻。記者陳宛晶／攝影

味全龍隊今年只能打二軍賽事，2019年選秀狀元劉基鴻也因此延後一年才能在一軍亮相，明年龍隊球季首戰在3月14日，有望在台南球場同日「開箱」劉基鴻、王維中兩位狀元郎，劉基鴻談起生涯第一個一軍球季，有期待、也有壓力。

劉基鴻是龍隊重返中職後的第一位狀元，簽約金590萬也是中職野手紀錄，身手備受期待，今年也確實在二軍打出一張亮麗的成績單，出賽81場，繳出3成43打擊率、108支安打、15轟、75分打點，也是今年的二軍打點王。

「第一年在一軍，不要想太多，盡情發揮。」第一年在二軍為自己打下高標，劉基鴻坦言，也會擔心如果明年在一軍成績出現太大落差，「會有壓力，但還是要面對，希望不要差今年太多。」

秋訓落幕後，劉基鴻先休息了一個禮拜，接下來按照體能教練給的菜單按表操課，「明年比賽的張力、實力，和二軍不一樣，先把身體肌力、體能、重量做到最好，面對明年的比賽。」

中職明年賽季在3月13日開打，由總冠軍統一獅隊遭遇中信兄弟隊，獅隊14日一戰則挑選龍隊為對手，成為龍隊在一軍的紀念性首戰，龍隊若將此戰先發榮銜交給本土王牌王維中，劉基鴻作為主戰三壘手，若無意外，也將在此戰先發出賽，龍隊兩屆狀元有望同日在一軍「開箱」。

劉基鴻 中職 王維中

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