中職／「東融穿哪色都好看」曾陶鎔先分享當學長經驗談

曾陶鎔、吳東融先後都在擴編選秀中，從中信兄弟隊改披味全龍隊球衣，在吳東融確定轉隊當天，曾陶鎔已經和他聯繫，提醒他來到龍隊後要當「大學長」，對於吳東融即將改穿紅色球衣，曾陶鎔笑說：「東融白白的，應該穿哪色球衣都好看吧！」

龍隊重返中職，今年先在二軍歷練，陣中絕大多數球員，都是菜到不能再菜的小朋友，沒經歷過職棒休賽季的調整，這幾個月的時間，要為明年賽季做好準備，對球員們來說都是初體驗。

曾陶鎔透露，「有些人會問，休賽季期間的調整，教練也有安排課表，打職棒需要自律能力，教練都有安排課表了，就看你要不要做，這是他們需要去學習的。」

曾陶鎔談起小學弟們有自豪，對龍隊的一軍首季更是期待，「很想讓大家看到我們今年在二軍的磨練和比賽成果，讓大家看到學弟有很大的進步，經過這一年，他們真的進步很多，幾乎都比我還好。」

他還即將迎接熟悉的戰友來到隊上，曾陶鎔透露，打從知道吳東融要過來龍隊，就馬上打了電話跟他聯絡，「我跟他說，來這邊就是要當學長，以前隊上還有大學長，來這邊就是換你當大學長，要想一下有什麼可以教給學弟，讓他們可以帶到一軍舞台上。」

曾陶鎔自己已先體驗過角色的轉換，他坦言曾有不適應，「以前是我小人家10歲，現在是我大人家10歲，一下子跳到很不一樣的角色。」他笑說，學弟們都很熱情、又很敢問，迅速拉近了彼此距離，「他們問過我連4打席全壘打要怎麼打，也問過我連續被三振是怎麼揮的。」