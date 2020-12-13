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中職／林辰勳蹲捕有困擾 王維中有顆比較帥的球

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
味全龍隊捕手林辰勳。記者陳宛晶／攝影
味全龍隊捕手林辰勳。記者陳宛晶／攝影

味全龍隊捕手林辰勳12月10日才剛滿19歲，與陣中王牌投手王維中相差快10歲，但他感受不到年齡差，笑說學長更幼稚，讓他想聊正經的話題時有困擾，「有次跟他講，這顆跟上一顆不一樣，他說是因為長比較帥，所以不一樣。」

林辰勳頂著U18世界盃冠軍捕手的光環，今年在季中選秀獲龍隊第二輪籤挑選，選秀當天就讓總教練葉君璋直呼「賺到」，兩人當天就在選秀會上小聊，葉總透露對他的期許，不希望他在明年球季就上一軍。

葉總為他設下課表，希望他先在二軍累積比賽經驗、熟悉職棒賽事的感覺，也要惡補投手想法、打者習性，林辰勳說：「他是希望我先在二軍準備好，一、兩年後再上一軍，我給自己的目標是2022年。」

林辰勳正在感受升級職棒後的強度轉換，「高中時期是短期盃賽，進來職棒後，從秋訓期間就有滿多比賽，伸展、治療需要做得很確實。」

他在秋訓期間幾乎都為王維中的牛棚練投蹲捕，大聯盟級的投手確實不一樣，林辰勳說：「有感覺到不一樣的水準。」他也在隊內賽與王維中對決過一打席，吞下三振。

小學弟有困擾，林辰勳直呼王維中「很難聊」，原因絕對不是因為年齡差距而有代溝，「相處上沒有相差10歲的感覺，他比較幼稚，不會很認真跟我們講話，很難聊天。」

他舉例，有一次跟王維中聊到配球的事，「可是我跟他說，這顆跟上一顆不一樣，他會說是因為長比較帥，所以不一樣，對話都會歪掉。」

王維中 選秀 牛棚

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