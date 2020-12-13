棒球／「追夢工程」邁入第三屆 38名小將赴日圓夢

全國唯一海選國中畢業生的「追夢工程」計畫邁入第三屆，吸引624位國內小將報名參加，創下新高，其中38人通過第一階段審查，今(13)日則舉行第二階段測試會，一同爭取最終10個名額。

頂新和德文教基金會所推動的「追夢工程」計畫，以海選方式每年贊助3名國中畢業的青少棒選手，到日本讀高中、打棒球，且提供全額獎助金，目前已舉辦兩屆，吸引上千人報名，今年第一階段共38人脫穎而出，將會在第二階段測試會中選出10人，來競爭名額只有3席的赴日機會。

本屆測試會將在新北市二重國中以及三重中山棒球場進行，早上舉辦棒球講座，下午的測試會將選出10名優秀選手進入最終測試，而主辦單位也邀請到味全龍隊選手劉基鴻、曾陶鎔、林辰勳擔任評審。

曾就讀二重國中林辰勳，首度以職業球員身份回母校，他表示對球場感到既熟悉又有點陌生，同時也勉勵這些未來之星：「棒球是很辛苦的一條路，當年他沒有資源跟機會出國挑戰，現在有追夢工程這個平台，他勉勵小球員們把握難得的機會，未來出國後，也要保持初心與對棒球的熱情」

頂新和德文教基金會蕭巧怡副執行長表示，希望透過此計畫挖掘優秀選手，並讓他們去日本學習語言及文化的交流，發展另一種專長，提升社會競爭力，進而改善台灣棒球環境。