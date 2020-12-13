富邦U18／強投曹祐齊改當強打 生涯首轟出爐

富邦U18棒球賽台北市隊今天與屏東縣隊交手，台北市隊強投曹祐齊當「強打」，9月才正式練打、今天生涯首轟就出爐，但他笑說，還是喜歡投球、掌控全局，畢業後目標仍是旅外。

2020年新北富邦國際城市U18棒球邀請賽今天開打，台北市（大理）隊今天與屏東縣隊在新莊棒球場交手，台北市隊陣中王牌投手曹祐齊沒有登板，先以指定打擊身分先發出賽，首局吞下三振、3局敲出右外野方向高飛球出局，6局游擊方向滾地球出局，8局敲出陽春砲。

曹祐齊今年打完玉山盃青棒賽後，被選入U18亞洲青棒錦標賽中華培訓隊，但手不舒服沒有在對抗賽中出賽，休息約4個月黑豹旗青棒賽復出、但沒有投太多，僅投約1局。

台北市隊總教練黃文生表示，曹祐齊的手已經沒有問題，但狀況還沒有調整到最好，因為打線戰力不整齊，今年9月讓曹祐齊正式開始練打，看到他打出全壘打也嚇一跳。但黃文生表示，曹祐齊的下盤還需要再調整，今天是打到比較慢的球，「期待他之後面對球速150公里的投手也可以打出全壘打」。

曹祐齊表示，國中、國小時打擊很爛，今年玉山盃青棒賽上場打擊，敲出高中生涯首安，今年9月正式練打後其實滿挫折的，打擊失敗的機會比成功多，不太可能有打擊率百分百的打者，「還是喜歡投球、可以掌控全場」。

曹祐齊表示，今天前3次打擊機會沒有安打，但沒有想太多、順順地打，全壘打那個打席、打出去就知道是全壘打；之後若以投打二刀出賽，體能方面要想辦法調整好，至於明年畢業後目標，還是旅外優先。

李展毅傷癒復出富邦U18有長打 劉亦智飆速

富邦U18棒球賽台北市（大理）隊投打有表現，強打捕手李展毅傷癒復出有長打，投手劉亦智中繼4.1局飆生涯最速142公里；總教練黃文生稱讚李展毅有進步，期許接球部分可再磨練。

2020年新北富邦國際城市U18棒球邀請賽今天開打，台北市（大理）隊今天與屏東縣隊在新莊棒球場交手，台北市隊強打捕手李展毅9月時因為練球腳受傷休息，此次比賽復出，今天首戰就有好表現。

李展毅今天先發蹲捕、扛4棒，首局敲出安打、送回球隊第1分，6局敲出二壘打，今天總計4打數敲出2支安打、有1分打點，打擊手感不錯；台北市隊與屏東縣隊一路緊咬，終場以5比5握手言和。

李展毅今年升上高三後、扛起球隊主戰捕手，他坦言在捕手方面還有很多進步空間，透過觀察、多看多學，自評傳球啟動有進步。

李展毅曾表示明年會考慮投入中職選秀，黃文生點出李展毅這段期間有進步，「他引導投手、場上指揮能力很好，但接球部分還要再練」，也提到現階段希望球員好好準備接下來木棒聯賽，等木棒聯賽過後再來評估是否要選秀會比較明朗。

台北市隊今天中繼左投劉亦智表現也不差，投4.1局僅被敲出1支安打，投出3次三振，剛接手前2局球速發揮的不錯，最快約有142公里，但投到後半段球速下滑快，總計失掉3分責失分。

黃文生表示，劉亦智去年還在打鋁棒組賽事，此次比賽被視為木棒聯賽前哨戰，教練團也希望藉此機會找出可用之兵，劉亦智這一年球速進步，過去最快球速約139公里，今天飆出最快142公里，但控球還可以有成長空間。

竑瑋拿告富邦U18二壘打 跑打俱佳盜壘沒被抓過

富邦U18棒球賽今天開打，屏東縣隊首戰與台北市隊交手，屏東縣隊靠著竑瑋拿告二壘打追分，兩隊5比5握手言和；屏東縣隊總教練蘇建榮說，竑瑋拿告跑打俱佳，「盜壘沒被抓到過」。

2020年新北富邦國際城市U18棒球邀請賽今天在新莊、三重兩地開打，屏東縣隊首戰與台北市隊交手，屏東縣隊8局打完2比4落後，9局靠著接連四壞保送、竑瑋拿告二壘打，一棒送回3分、翻轉戰局，9局下台北市隊追回分數，兩隊和局收場。

屏東縣隊此次由大同、屏東、陸興、美和共4所學校組成聯隊，屏東縣隊總教練蘇建榮稱讚母隊（大同）球員竑瑋拿告，蘇建榮透露，剛接手球隊時，竑瑋拿告高二、都還在打鋁棒，但發現他腳程快、打擊能力好，只是內野守備傳球有點問題，讓他改守外野後，也打出好表現。

蘇建榮表示，竑瑋拿告腦袋很聰明，打擊時手跟球的能力很好，擊球也很確實，加上有腳程優勢，壘間展現破壞力，「印象中目前為止盜壘還沒有被抓到過」，內野守備傳球雖然有狀況，但發現竑瑋拿告守備追球判斷好，可以勝任外野守備。

竑瑋拿告表示，國中、國小都是球隊主戰投手，但國中因為手肘受傷開刀，升上高中後專職打擊，雖然還有投手夢，但還是健康最重要。

竑瑋拿告透露，繞壘約可跑在15秒之內，明白自己的腳程優勢，一場比賽約可跑2至3次盜壘成功，但今天比賽因為教練團戰術較保守，所以沒有盜壘。

至於明年高中畢業後規劃，竑瑋拿告表示，家人和朋友都有鼓勵參加選秀，但目前大學優先，想要先強化身體素質，準備好之後再挑戰選秀。