日職／6天等待期將至 新庄剛志重返機率渺茫

前日本火腿鬥士外野手、現年48歲的新庄剛志發下豪語重返日職，日前參加日職舉辦的戰力外測試尋求生涯第二春，即便有著在3打數中敲出帶有1分打點安打的不俗表現，然而各球團並未傳出網羅新庄的消息。

接受戰力外測試後，新庄先前在節目中透露，會給自己6天時間等待其他球團開價，如果最後並沒有球團有意願簽下他，那麼他將會再次告別棒球，回歸退役生活。

今(13)日為新庄給自己6天等待合約的最後期限，但仍然沒有球團開出報價，也意味著夢想重返日職的新庄，無緣再次披上戰袍。