日職／即使一軍位置飽受威脅 日媒曝陳冠宇仍願提攜後輩

日前旅日左投陳冠宇宣布因家庭因素向千葉羅德海洋申請退團，為棒球界投下一枚震撼彈，去年在牛棚扮演稱職角色的他，離隊消息一出令不少球迷感到相當惋惜，日本記者岩田裕太也特別撰文，透露陳冠宇相當暖心的一面。

岩田指出，2015年加盟羅德的陳冠宇原為先發投手，拿下5勝4負、防禦率3.23的優異表現，但2017年教練團發覺陳冠宇續航力不足，就將他移往牛棚調整，而陳冠宇也不負眾望，屢屢成功化解危機，成為球隊勝負轉運手。

遭調往牛棚發展，陳冠宇沒有怨言，表示自己將球隊戰績擺在首位：「救援投手必須隨時做好上場準備，阻止對方攻勢，雖然在牛棚並不是很好調整，但上了場就要全力以赴，力保球隊不失就是我的工作。」

而岩田也透露一個暖心故事，去年球隊新人中村稔弥曾經請益陳冠宇，雖然兩人同為左投，但陳冠宇仍願意提攜後輩，並不會因為上場機會備受威脅而拒絕學弟：「為了球隊著想，因為我自己也曾感到挫折，如果我有幫到他的忙，我也會非常開心。」

岩田最後指出，陳冠宇並不會與其他洋將一樣，亟欲追求個人獎項，球隊要他扮演什麼角色，他絕對全力以赴，這是數據上看不到的，毫無疑問，陳冠宇是過去幾年貢獻度最高的投手之一。