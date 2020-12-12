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中職／公益棒球營分享 悍將球員強調「開心打球」
富邦慈善基金會主辦的「2020悍動希望公益棒球營」今天在新莊棒球場舉行，富邦悍將隊6名球員擔任教練，由申皓瑋帶領的「好威」隊奪冠，分享會時球員們都提醒小朋友要保持開心打球，才能持續走下去。
悍將隊林宥穎、陳凱倫、高孝儀、申皓瑋、陳仕朋與王正棠帶領小朋友，在上午的「悍將小學堂」中體驗投打、守備等不同視角，甚至還擔任主審體驗三振「拉弓」動作。
下午則舉行分隊對抗賽，申皓瑋帶領「好威」隊拿下冠軍，隨後在分享會中也提及，自己從小就喜歡打棒球，所以希望小選手也能保持開心的心情打球，「我國中時想過要放棄，但家人鼓勵下，加上喜歡棒球，就繼續努力到現在」。
第2次擔任教練的高孝儀已有經驗，很快就跟小朋友打成一片，高孝儀表示，一開始就要先穩定秩序、禮儀，告訴他們「不要生氣、不要吵架」，也特別提醒要懂得團隊合作，許多小朋友傳球時全力丟，「但我跟他們說，隊友接不到就是失誤」。
陳凱倫也說，自己今年上半季表現低潮，下半季轉念後，才打出好成績，學到的一課就是，不管做什麼職業，只要保持開心，就會有好事發生。
林宥穎也指出，棒球是高失敗率的運動，現場的球員們都遇過不少挫折，「但我告訴自己，每天都把不開心留在球場，明天又是新的開始」。
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