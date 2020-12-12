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中職／潘威倫歷年累積薪資 明年正式成為首位億元球員

聯合報 / 記者婁靖平／即時報導
統一獅隊投手潘威倫歷年累積基本薪資（含簽約金）已領到9657.6萬元，明年進入複數約第2年，月薪53萬元，下半年將「正式」跨越億元門檻。 圖／聯合報系資料照片
統一獅隊投手潘威倫歷年累積基本薪資（含簽約金）已領到9657.6萬元，明年進入複數約第2年，月薪53萬元，下半年將「正式」跨越億元門檻。 圖／聯合報系資料照片

統一獅隊明年將產生中職史上第一位「億元男」球員；潘威倫到目前為止，歷年累積基本薪資（含簽約金）已領到9657.6萬元，明年進入複數約第2年，月薪53萬元，下半年將「正式」跨越億元門檻。

「嘟嘟」在2003年以簽約金300萬元、月薪12萬元員加入獅隊，2008年首度拿到複數年合約起，至今已換過6次複數約，月薪最少為45萬元（2014、15年），最高是2013年的55萬元。

去年潘威倫合約走完，雖和獅隊談約直到今年4月才搞定，但再獲得兩年複數年約，月薪分別是48、53萬元，名義上個人在中職累積薪資突破億元。

在今年之前，潘威倫累積薪資已達9081.6萬元，史上僅次於彭政閔在球員生涯創下的9890.4萬元，本季月薪48萬元，到這個月為止，又有576萬元進帳。

明年起，潘威倫月薪調整到53萬元，再領5個月，便可改寫彭政閔的紀錄，7月薪水入帳後，累積總額便突破億元，將成為中職第一人。

潘威倫 中職 彭政閔

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