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中職／金酒辦棒球公益活動 獅隊林安可「跨海」助陣
金酒公司為回饋在地棒球，今天與統一獅隊於金門縣壘球場舉辦金門地區棒球公益回饋計劃，獅隊球員林安可、劉軒荅「跨海」助陣。
今天活動邀請中正國小、金寧中小學、金城國中、金門農工等校隊、社團單位，總計90位球員參與，金酒公司另捐贈價值台幣40萬元的棒球器材，給予參加的學校單位。
金酒公司表示，近期賽事可以看出金門的棒球發展開始獲得正面迴響，證明棒球在金門當地已被重視與期待，未來的棒球公益回饋將會持續進行下去，讓金門地區的棒球活動更加蓬勃發展。
林安可第一次到金門，感到非常開心，他說：「能在休兵期間到金門做棒球回饋大使，是一件很榮耀的事情 ，透過棒球教室的指導與分享，希望能真正幫助到金門愛打棒球的孩子們。」
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