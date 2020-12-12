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中職／陳冠宇投入選秀 高孝儀期待再當隊友
旅日投手陳冠宇決定返台加入中華職棒，為明年選秀投下一顆震撼彈，富邦悍將隊手握狀元籤，陣中穀保家商時期的學長、學弟，都期待能夠同隊。
高孝儀是陳冠宇大一屆的學長，兩人也曾一起打過2008年世界青棒賽，最後一場對加拿大的排名賽中，陳冠宇先發五局，失1分，拿下勝投，高孝儀是第一棒中外野手。
昨天看報導知道陳冠宇決定回台，高孝儀表示：「很驚訝，以他的身手應該還是可以在日本多打幾年。」
之前兩人也會回母校時會碰面，互相交流兩國職棒文化、比賽的不同，高孝儀也談到，高中時期的陳冠宇就是很好的投手，不過對他的打擊印象更深刻，「常常打球隊的第四棒」。
未來有機會的話，高孝儀也希望能夠再當隊友，「這麼好的選手，當然希望成為自己隊友，比賽如果有他站在投手丘，對我們一定是個安定感。」
高孝儀與陳冠宇也當過對手，大學時期一人在文化大學、一人在國立體大，印象中，高孝儀認為自己對戰表現應該不太好，「這麼好的投手，從高中、大學到出國，表現都很好，技術上面絕對是沒有問題」。
王正棠雖是陳冠宇學弟，不過兩人相差4屆，沒有同隊過，王正棠表示，陳冠宇都會回穀保分享自己的經驗、技術，知道他要回台有些驚訝，但也期待有機會同隊，「他是很好的學長，很認真、人很好，問他什麼問題都會回答」。
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