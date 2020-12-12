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中職／自由市場趨於平靜 陳鏞基繼續挑戰獅隊高薪

聯合報 / 記者婁靖平／即時報導
中職今年季後自由球員市場應該不會再有波動，統一獅隊已表態要簽回陳鏞基。 聯合報系資料照
中職今年季後自由球員市場應該不會再有波動，統一獅隊已表態要簽回陳鏞基。 聯合報系資料照

中職今年季後自由球員市場應該不會再有波動，統一獅隊已表態要簽回陳鏞基、傅于剛，陳鏞基甚至有機會成為獅隊史上第一位月薪超過70萬元的野手。

目前各隊還沒開始談薪，獅隊今年拿到總冠軍，調薪幅度勢必上揚，尤其是簽回自由球員陳鏞基的價碼，在張志豪塵埃落定後，更受到矚目。

陳鏞基在2004年加入水手隊，在美國打拚7年，最高層級到小聯盟3A，2010年底返台、決定投入2011年中職選秀會，被獅隊以第一指名選走，成為該年選秀狀元。

獅隊在選秀會結束後立刻和陳鏞基簽約，他在中職的第一份合約就是3年的複數年約，逐年月薪分別是30、32、34萬元，2014年再獲得兩年複數約，月薪調為40、45萬元。

2016年獅隊和陳鏞基續簽兩年複數年約，逐年待遇50萬、52萬元，月薪首度突破50萬元，成為獅隊月薪最高的野手，也是繼郭泓志、潘威倫後，獅隊第3位50萬元級球員。

儘管年紀漸大，但陳鏞基的球星價值、戰力都深受獅隊肯定，2018年再和他簽下3年合約，月薪調整為55、60、62萬元 。

陳鏞基今年走完個人在獅隊的第4份複數年約，季後也取得自由球員資格，原本無意提出申請，「很享受在獅隊的時光」，但之後為了味全龍隊擴編選秀要提出18人保護名單，技術性成為FA。

陳鏞基提出自由球員申請後，領隊蘇泰安再第一時間便表示，「陳鏞基今年的整體表現有目共睹，凝聚球隊士氣，球隊會想辦法留下來」。

獅隊隊史月薪最高的球員是郭泓志，2014年起年薪分別為台幣1100、1160、1220萬元，陳鏞基在隊史可排到第2名，也是野手最高紀錄。

陳鏞基 選秀 自由球員

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