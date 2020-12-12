棒球／2020接棒未來棒球邀請賽 新竹場24隊參賽

「2020接棒未來棒球邀請賽」今起在新竹熱鬧開打，味全龍龍將林旺衛、曾陶鎔到場開球並為選手們加油打氣，24支參賽隊伍預計明年1月17日分出勝負。

頂新和德文教基金會「接棒未來」公益計畫，捐贈贊助基層棒球發展、推動味全龍隊回歸中職，今年提出「棒球生態圈」構想，希望龍隊與「接棒未來」團隊深入社區，帶動各級棒球運動熱潮。

繼上周開打的「接棒未來＆味全龍行動夢想家盃慢壘邀請賽」、「2020接棒未來棒球邀請賽─台北場」後，「2020接棒未來棒球邀請賽─新竹場」今天開打。

新竹場比賽共有大和建設、重安螺絲、仙風電器、聯友等24隊報名參賽，今年黑豹旗全國高中棒球大賽首度打入全國4強的新竹市成德高中也共襄盛舉。

代表運動員宣誓的成德高中李明杰說：「希望有機會能站上新蓋好的新竹市立棒球場。」他表示，能擁有自己的球場、所屬的在地球隊，能穿上代表新竹市與味全龍的應援衣，都是非常榮耀的事情。

林旺衛、曾陶鎔邀請大家明年進場為味全龍隊加油，開幕典禮過後兩人也在現場舉行簽名會。

這項比賽將從今天起利用週末一路打到1月17日，場地跨足新竹左岸球場、新竹虎林球場、苗栗大倫球場，最後兩天的複賽、決賽將有網路直播。