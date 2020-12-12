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中職／21日前各隊提新會長人選 明年1月16日接棒
中華職棒聯盟會長吳志揚任期即將屆滿，本周領隊會議曾提出討論，決定各隊在21日前提出接任人選，依照規定，明年1月16日交接。
中職歷任會長多採推舉共識制，各隊都會先協調，找出具有共識的人選，再行邀請準會長入會，再完成相關規定程序後上任。
含吳志揚在內，中職史上有10位會長（含代理），首任會長為唐盼盼，第2、3任為陳重光，而他在任內過世，1998年領隊會議推選當時興農牛隊老闆楊天發代理。
楊天發代理5個月之後，由曾任台北市市長的黃大洲接任，陳河東在2002年接棒第5任會長，但2004年12月11日任內病逝，領隊會議再度推選代理會長，由兄弟象隊老闆洪瑞河暫代。
第6、7任中職會長都是趙守博，黃鎮台在2012年上任，2014年季中則因職棒轉播爭議事件提前離任，也是中職史上首位任期未滿即請辭的會長。
黃鎮台自行請辭，中職沒能立刻找到接替人選，只能先由常務理事謝志鵬代理，直到2015年2月交給吳志揚，2018年連任。
吳志揚已擔任兩任會長，依法任期屆滿、不得再連任，中職第11任會長必須換人。
據了解，到目前為止，接任人選尚無目標，各隊可在21日前提出人選，之後再行討論、協調，取得共識後再決定新任會長。
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