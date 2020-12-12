中職／留隊機會大 林宥穎期待複數年約

中華職棒捕手林宥穎今年季後行使自由球員（FA）權利，今天穿著富邦悍將隊球衣參與母集團的公益活動，林宥穎表示，目前聽經紀公司的說法，留隊機會大，也期待簽下一筆複數年合約，但談約進度仍要交給經紀公司。

林宥穎今天上午在富邦慈善基金會舉辦的「2020悍動希望公益棒球營」中擔任教練，帶領小選手在新莊棒球場大玩樂樂棒球，晚上也會與總教練洪一中一起，參加新北歡樂耶誕誠的點燈活動，整天行程都與悍將隊有關。

中職今年有3名自由球員已決定落腳處，賴鴻誠轉戰樂天桃猿隊，張志豪、周思齊都留在中信兄弟隊，至於林宥穎的談約進度？他表示，目前交給經紀人與球團討論，「經紀公司是說，留下來機會應該滿大的，還在討論，有好消息公司會發布」。

林宥穎也表示，選擇今年成為自由球員，就是希望獲得一筆複數年合約，「如果不希望複數約提FA幹嘛？現在大概FA都30歲以上，當然希望有複數年合約，就看有沒有機會，不過談約方向就交由經紀公司處理，我也不清楚」。

林宥穎因大學就讀四年以上，去年滿8年就已獲得自由球員資格，不過今年首次行使，他表示，其實進入中職知道自由球員規定，就已經打算行使，「只是時機的問題，我覺得差不多時機到了，至於成功、失敗我不知道」。

決定行使FA，林宥穎的想法是讓台灣棒球更進步，多提一次，聯盟、球團、選手都多一次經驗，「想辦法讓環境更好，規定越來越好，前面沒人做，後面的人更不用做，也許我會沒工作，不過申請FA就是會有這個風險，我願意承受」。