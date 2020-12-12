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現場重現／不世奇才曹錦輝 10年前荒唐行徑「全都錄」

聯合報 / 記者婁靖平／即時報導
回到母校花蓮光復國小參加OB賽，曹錦輝還能飆出140公里以上的速球，又讓人想起這位不世出的天才當年若潔身自愛，是否會有不同的結局。 聯合報系資料照
回到母校花蓮光復國小參加OB賽，曹錦輝還能飆出140公里以上的速球，又讓人想起這位不世出的天才當年若潔身自愛，是否會有不同的結局。 聯合報系資料照

回到母校花蓮光復國小參加OB賽，曹錦輝還能飆出140公里以上的速球，確實是天生好手，但他的心情勢必複雜，如果可以重來，他應該會謹記師長教誨、謹慎交友。

10年前，曹錦輝在黑象事件雖因拿錢打假球的證據不足而獲不起訴，但被組頭色誘接受性招待的荒唐行徑，在不起訴書中「全都錄」，被徹底逐出台灣棒球圈。

2009年10月，中職再度爆發假球案，其實早在總冠軍賽前3周，檢調便準備偵辦相關案件，拖到總冠軍賽後1天，開始大規模搜索，最讓人訝異的是，曹錦輝等明星球員都涉入，辦案人員當時透露，「這些人行徑太大膽了」。

曹錦輝跟組頭「雨刷」扯上關係，事發後發出道歉聲明，保證自己絕對沒有打假球，「從來沒有對不起我投過的每一顆球，從來沒有對不起看過我比賽的球迷，也沒有做過對不起象隊的事情，更沒去過不法的地方」。

但這些話最終還是被檢調打臉，板橋地檢署在2010年日偵結，曹錦輝、陳致遠、張誌家、謝佳賢等人雖涉嫌重大，但拿錢打假球的證據不足、而獲不起訴。

但「不起訴處分書」內詳載，曹錦輝在2008年年底離開大聯盟後回台，透過前熊隊投手黃俊中，先認識綽號「流氓」的組頭林秉文，並數度結伴到酒店喝酒玩樂，「曹每次都要帶一到兩名小姐出場性交易，由林埋單」。

曹錦輝聽說「流氓」是綁球員的金主，即主動詢問打假球價碼，要林先給他100萬元，並要求在他打假球的主投場次幫他下注200萬元，但林未答應。

之後曹錦輝又透過黃俊中介紹，認識綽號「雨刷」的組頭蔡政宜，為了拉攏曹錦輝，「雨刷」不斷邀他上酒店、接受性招待，且每次都談到放水球。

檢方查出，2009年8月，曹錦輝曾答應「雨刷」集團打兩場假球，但8月8日因莫拉克颱風比賽取消，22日對La new熊隊之戰一天，曹錦輝認為配合打假球的球員不足而拒絕。

不起訴書指出，曹錦輝有5場比賽，在賽前一天與「雨刷」見面後，隔天就會出現表現不佳的情況，甚至「一局爆」，但賽後他都稱傷失常，也無法因此證明放水。

儘管獲不起訴，但曹錦輝因法院二度傳喚出庭作證未到，2010年6月28被列為拘提留置對象，當他從美國洛杉磯返台後，立刻在桃園機場被移民官拘提留置，由航警解送板橋地院。

當時的承審法官黎錦福訊問庭後，將曹錦輝請回，但也告誡他，「不要以為沒被起訴就沒事」，只要查出新事證，隨時都會改列被告。

2009年曹錦輝加入象隊，一度讓大家看到中職的曙光，不論主客場，他登板先發至少可帶進160萬元的票房，但也因為離譜行徑，重創球迷的期待。

當時兄弟象領隊洪瑞河快刀斬亂麻，曹錦輝被約談沒多久後便宣布，明年不再續約，更氣得說：「我不想再見到他。」

雖在假球案全身而退，曹錦輝仍被台灣棒球界列為拒絕往來戶，而他也在2015年加入道奇隊，並在暌違8年後重返大聯盟戰場（7月），被視為不世奇才。

如果潔身自愛，不要跨越紅線，曹錦輝至今仍會是令人尊敬的球星，可惜事與願違。

曹錦輝 中職 大聯盟

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