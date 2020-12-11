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大專棒球聯賽／義守擊敗國體大 中止8連敗

中央社 / 台北11日電

大專棒球聯賽（公開一級）預賽，義守大學此次戰績不理想，今天與國立體大交手，義守團隊14安攻勢串聯，終場以11比1、7局拿下此次賽會首勝、中止8連敗。

109學年度全國大專棒球聯賽（公開一級）預賽，義守大學今天賽前苦吞8連敗，今天與國立體大交手，義守大學首局靠著保送、接連安打先馳得點，3局再拿2分、取得3比0領先。

國立體大6局追分，靠著林志光安打開啟攻勢，再靠著保送、盜壘、滾地球、野手選擇跑回團隊唯一1分；義守大學6局再起攻勢，靠著單局6安、2保送，一口氣打了11人次攻下7分大局，7局再添1分保險分、拿下勝利。

義守先發投手葉承翰今天用103球投6局，被敲3支安打，雖然投出偏多5次四壞保送，但僅失1分責失分，吳昶毅後援投1局沒被敲出安打、無失分，替球隊守住勝利。

開南大學今天與文化大學交手，兩隊9局打完4比4僵持不下，突破僵局制延長賽10局上，開南大學靠著短打推進、故意四壞保送攻占滿壘，再靠著接連2支二壘打，一口氣攻下4分取得領先。

文化大學10局下追分，靠著曾宸佐內野安打、失誤攻下2分，但攻勢沒有延續，文化大學終場以6比8吞下敗仗。

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