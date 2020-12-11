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日職／回顧今年旅程 陳偉殷接兩通電話心情大不同
新冠肺炎疫情中，全球職棒賽事都受到影響，在動盪的年代裡，台灣左投陳偉殷接到了兩通電話，感受截然不同，得知沒有機會續留水手隊，心情跌到谷底，後來知道能到羅德隊打球，才消除「空白一年」的擔憂。
2020年度代表字票選，由「疫」 字壓倒性勝出，陳偉殷今年行程也與疫情息息相關，與水手隊簽下小聯盟合約赴美春訓，卻在3月中因疫情，賽事暫停返台，6月下旬確定遭水手隊釋出，9月下旬確定加盟日職羅德隊，又遇到球隊出現確診案例狀況。
回想今年旅程，陳偉殷表示，接到水手隊電話，得知今年因疫情關係球季縮減，自己出賽機會不多，「心情是滿低落的」，不過後來接到羅德隊招攬的電話，「感動又興奮，知道不會是空白的一年，羅德又是有季後賽機會的球隊，對自己的意義不同」。
陳偉殷赴日後，在10月3日隔離出關，沒想到隔天球隊就爆出多名球員確診新冠肺炎的消息，讓他印象深刻，在一個月期間，大概做了4、5次的新冠肺炎病毒檢測，所幸並未染疫，陳偉殷說：「球隊這邊是確保安全，也很感謝在台灣期間，醫護人員的努力，才能保持安全的環境。」
往返美台日三地的期間，陳偉殷度過三段隔離時光，他認為前兩段比較痛苦，「因為回來台灣、過去日本，都還是要保持訓練，只能想辦法丟球、維持肌力，真的有度日如年的感覺」。
11月下旬從日本回台時，陳偉殷感覺大不同，「因為球季已經結束，待在家裡隔離還是會保持簡單訓練，但還會看電視消磨時間，加上有前面2次經驗，比較釋懷」。
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