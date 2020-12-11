日職／未來不排除回台 陳偉殷期許每年有球打

陳偉殷的棒球路從台灣出發，在日本踏進職棒殿堂，接下來又到美國大聯盟闖了一回，再回到日本，明年球季以續留日職為目標，不過未來不排除加入美職、中職的可能性，陳偉殷期許自己，「每年都有球打」。

今年從美職回到日職，陳偉殷即使大半年沒實戰、隔離期間備戰困難，仍在第一場就進入狀況，他要感謝在台灣時，新北市成棒、合作金庫、國體大等球隊的幫助，讓自己參與投打練習，「雖然不是正式比賽，但有保持對戰打者的感覺，才能馬上跟上節奏」。

陳偉殷也老實說，有大聯盟的經驗不保證能更輕鬆解決日職打者，重回日職的第一場心情緊張，投出第一顆好球、抓到第一個出局數才平靜下來，而美日之間最大將別是，「新面孔很多，有對決過的只是少部分」。

職業生涯起點在日本，日職是否也會是陳偉殷棒球生涯的最後一站？殷仔表示，自己還是希望能打多久就打多久，「沒有設定退休的時間點，對球員來說畢竟很難放下，現階段能打球就很開心，做自己想做的就好」。

以每年有球打為目標，陳偉殷未排除重回美職的可能性，至於會不會有機會回到故鄉台灣投球，陳偉殷說：「不能說沒有可能性，但要看階段性。」

殷仔舉例，當年到日本打球、今年從美職回到日職，都是自己沒想過會發生的事，「會不會回台灣打球，不敢保證，還有很多考量。」