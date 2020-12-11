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高中木棒／莊敬高職參戰 44隊廝殺寫下史上新高
109學年度高中木棒聯賽將於明年1月3日起點燃戰火，一路廝殺到3月5日產生冠軍，今年共有44支隊伍報名參賽，新投入的生力軍為莊敬高職，也讓今年參賽隊伍寫下史上新高。
體育署表示，木棒聯賽從93學年度開辦以來，由最早的32隊參賽，至今年報名隊伍數44隊創新高，這對台灣棒球的發展，是相當重要的里程碑。
成立於107年的莊敬高職棒球隊，成立之初先參加鋁棒組，經過兩年的調整，今年進而挑戰木棒組賽事，讓木棒組賽事增加競爭強度。
出身平鎮高中、目前效力統一獅隊的林靖凱，今天出席抽籤記者會，雖然打了3年木棒聯賽，卻是第一次看抽籤儀式，直呼感覺新鮮，甚至想待到抽籤結束。
林靖凱回憶起平鎮高中時期對於守備基本功的磨練，「守備訓練和別的學校沒有不一樣，但量一定有比別人多。」目前平鎮的二游搭檔為黃勇傳、曾子祐，總教練吳柏宏曾說希望兩人能成為像林靖凱、江坤宇的二游組合，林靖凱也知道這兩位學弟，但坦言不太熟悉，「只有看過新聞，說他們兩個評價不錯，希望他們可以繼續保持狀況，也要要求自己多進步。」
記者會現場進行本屆賽事第一階段的分組抽籤，去年賽事前24強列為種子，採分開抽籤的方式，以避免強隊提前碰頭，賽制則比照以往分為4階段進行，冠軍將於3月5日產生。
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