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高中木棒／高三輸穀保最難忘 林靖凱：因為江坤宇哭了

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
統一獅隊二壘手林靖凱。記者陳宛晶／攝影
統一獅隊二壘手林靖凱。記者陳宛晶／攝影

109學年度高中棒球聯賽木棒組將從明年1月3日開始點燃戰火，今天舉辦記者會，出身平鎮高中、目前效力統一獅隊的林靖凱出席活動，他回憶高中打了3年木棒聯賽印象最深的一戰，離不開他的好朋友，「高三那年在4強輸給穀保，為什麼印象深刻呢？因為江坤宇哭了。」

木棒聯賽4階段賽事，從1月廝殺到3月，為青棒下半年最重要賽事，也是對有意參加中職選秀的高三球員來說，一次重要的實力展示會。

看待這最後半年的衝刺期，林靖凱最想給學弟們什麼建議？他說：「要說這半年，其實也沒有很長的時間可以再去加強什麼，就是把自己準備好，在比賽中把自己的實力、自己的身價打出來，那才是重點。」

江坤宇日前談到高中時的抗壓養成，他說：「『平鎮』這兩個字，外界給的壓力，可能就是從那時候慢慢訓練心理、抗壓性。」林靖凱對此有同感，但認為不光是平鎮，「其他頂尖學校也是一樣，外界覺得我們一定要進到4強，如果輸了，就會被問為什麼，多少對抗壓有幫助。」

林靖凱和江坤宇都是從高一就打木棒組賽事，回憶最難忘的木聯賽事，林靖凱的答案也果然與江坤宇相關，高三那年，他們在4強賽輸給穀保，「為什麼印象深刻呢？因為江坤宇哭了，那應該是第一次看到他哭吧。」

江坤宇在那場比賽刮傷腳、縫了10針，後來季軍戰就未再上陣，林靖凱說：「如果有打冠軍賽，他應該會想拚。」

兩人在今年中職總冠軍賽各為其主，最終由林靖凱所屬的獅隊抱走總冠軍，林靖凱笑說：「我們現在仇恨很大，都只想打敗對方。」他透露兩人在總冠軍賽後照常聯絡，但不聊總冠軍賽的事，「彼此都知道感覺，就不用多問，我們兩個都知道把自己準備好就好了。」

林靖凱 江坤宇 平鎮高中

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