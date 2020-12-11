聽新聞
test
0:00 / 0:00
日職／曾勸陳冠宇留日 陳偉殷：尊重他的決定
台灣投手陳冠宇今天確定離開羅德隊，在家庭因素考量下，要回台打球，下一步就是參加中華職棒選秀，今年同在羅德隊打拚的陳偉殷曾勸他留在日本，不過陳偉殷也說：「家庭因素沒辦法控制，尊重他的決定。」
陳偉殷今天早上還跟陳冠宇一起訓練，在媒體見面會時得知陳冠宇因家庭因素離隊，陳偉殷坦言練習時還不知道，不過之前有稍微聊過，曾建議他有機會就要把握，然而人生不同階段會有不同抉擇，「相信冠宇做了很大的抉擇，就尊重他」。
陳偉殷認為，回台打球不會不好，只是旅外的機會不是人人都有，既然有機會就繼續把握，以免未來後悔，「對我來說是這樣，有機會就繼續，打過的美、日職棒，其實都很競爭，有機會不容易」。
同為旅外球員，陳偉殷也能理解陳冠宇或許有不同考量，陳偉殷從自己在國外打球的經驗來說，自己認為最辛苦的地方是家人，有了老婆、小孩後，要考慮的東西不一樣，「在國外生存沒那麼簡單，只能說我老婆滿勇猛的」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言