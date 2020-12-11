日職／曾勸陳冠宇留日 陳偉殷：尊重他的決定

台灣投手陳冠宇今天確定離開羅德隊，在家庭因素考量下，要回台打球，下一步就是參加中華職棒選秀，今年同在羅德隊打拚的陳偉殷曾勸他留在日本，不過陳偉殷也說：「家庭因素沒辦法控制，尊重他的決定。」

陳偉殷今天早上還跟陳冠宇一起訓練，在媒體見面會時得知陳冠宇因家庭因素離隊，陳偉殷坦言練習時還不知道，不過之前有稍微聊過，曾建議他有機會就要把握，然而人生不同階段會有不同抉擇，「相信冠宇做了很大的抉擇，就尊重他」。

陳偉殷認為，回台打球不會不好，只是旅外的機會不是人人都有，既然有機會就繼續把握，以免未來後悔，「對我來說是這樣，有機會就繼續，打過的美、日職棒，其實都很競爭，有機會不容易」。

同為旅外球員，陳偉殷也能理解陳冠宇或許有不同考量，陳偉殷從自己在國外打球的經驗來說，自己認為最辛苦的地方是家人，有了老婆、小孩後，要考慮的東西不一樣，「在國外生存沒那麼簡單，只能說我老婆滿勇猛的」。