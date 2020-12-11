聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／陳冠宇成狀元熱門人選？悍將：會仔細評估
效力羅德隊的台灣左投陳冠宇，今天突然宣布為10年旅日生涯畫下句點，將在明年投入中職季中選秀，握有狀元籤的富邦悍將隊肯定陳冠宇是名優秀的選手，是否挑選，則還需要仔細評估。
30歲的年紀，加上希望多些時間陪伴家人，陳冠宇上周向球團提出退團想法，獲得尊重，球團今天發布消息，證實他離團返台，陳冠宇接下來將維持自主訓練，明年2月找球隊一起練球，為投入中職選秀做好準備。
周二領隊會議上，味全龍隊由聯盟代抽抽到第5順位後，也確定明年狀元籤落入悍將隊手中，有機會選進這名資歷華麗的左投，第2到4順位則依序為樂天桃猿、中信兄弟、統一獅隊。
悍將隊球團表示，陳冠宇是名優秀的選手，目前距離選秀會還有一段時間，球團會再仔細評估。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言