中職／陳冠宇成狀元熱門人選？悍將：會仔細評估

效力羅德隊的台灣左投陳冠宇，今天突然宣布為10年旅日生涯畫下句點，將在明年投入中職季中選秀，握有狀元籤的富邦悍將隊肯定陳冠宇是名優秀的選手，是否挑選，則還需要仔細評估。

30歲的年紀，加上希望多些時間陪伴家人，陳冠宇上周向球團提出退團想法，獲得尊重，球團今天發布消息，證實他離團返台，陳冠宇接下來將維持自主訓練，明年2月找球隊一起練球，為投入中職選秀做好準備。

周二領隊會議上，味全龍隊由聯盟代抽抽到第5順位後，也確定明年狀元籤落入悍將隊手中，有機會選進這名資歷華麗的左投，第2到4順位則依序為樂天桃猿、中信兄弟、統一獅隊。

悍將隊球團表示，陳冠宇是名優秀的選手，目前距離選秀會還有一段時間，球團會再仔細評估。