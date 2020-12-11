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日職／陳偉殷明年續留日本 加盟何隊不鬆口：仍在接觸中

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
對於外界關心的新球季動向，陳偉殷僅表示確定會留在日職，至於是否確定加盟外傳的阪神虎隊則不願鬆口。 中央社
對於外界關心的新球季動向，陳偉殷僅表示確定會留在日職，至於是否確定加盟外傳的阪神虎隊則不願鬆口。 中央社

台灣左投陳偉殷結束今年的日職之旅、隔離出關後，今天舉行「國泰真殷雄」棒球訓練營媒體見面會，對於外界關心的新球季動向，陳偉殷僅表示確定會留在日職，至於是否確定加盟隊伍？則回答：「仍在接觸中。」

陳偉殷今年原本以小聯盟合約加盟水手隊，因疫情關係返台等待機會，在9月時重回暌違8年的日職球場，加入羅德隊，趕上賽季尾聲出賽，4場出賽戰績雖是0勝3敗，不過都是優質先發，加上防禦率2.42，吸引其他球隊爭取加盟。

日本媒體報導，阪神隊與陳偉殷達成簽約共識，不過陳偉殷表示，對於下個賽季，仍會以留在日本為主，未特別鎖定哪支球隊，「目前仍在接觸中，這4場比賽有證明自己，就交給經紀公司處理，有消息的話會盡快告訴大家」。

選擇明年續戰日職，陳偉殷有多項考量，除了疫情外，還有自己的年紀，今年尋找美職的機會已經不容易，明年如果還要從小聯盟開始拚，陳偉殷坦言，「會有點辛苦，日本這邊環境不需要再適應」。

雖然外界傳聞加盟阪神機會高，不過陳偉殷認為，自己對於阪神球隊的狀況沒有特別了解，「不管哪支球隊，就是好好調整自己，哪支球隊都是好選擇。」至於太平洋聯盟或是中央聯盟也無特別偏好。

陳偉殷 阪神 小聯盟

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