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日職／陳冠宇不捨但決定離隊 確定要投入中職選秀

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日職／陳冠宇不捨但決定離隊 確定要投入中職選秀

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
經紀人證實陳冠宇下一步計畫就是中職選秀。 聯合報系資料照
經紀人證實陳冠宇下一步計畫就是中職選秀。 聯合報系資料照

羅德隊今天發布新聞稿，宣布台灣左投陳冠宇退團，經紀人陳德倫證實此事，他因家庭因素，加上覺得自己年紀有了，希望回台打球，下一步計畫就是中職選秀

陳冠宇的經紀人陳德倫表示，球季結束後和陳冠宇聊過，主要是家庭因素，「他也覺得自己年紀到了，有了想回來的想法，上個禮拜跟球隊提出這件事，這幾天確定，感謝球隊成全，冠宇也是很不捨。」

至於陳冠宇的下一步，陳德倫明確指出，「就是準備參加中職選秀。」

陳冠宇旅日10年，效力過橫濱、羅德兩隊，共在一軍留下7季出賽成績，合計11勝11敗、防禦率3.58，本季在一軍出賽19場、19.2局，被敲20安打、責失7分，防禦率3.20，相比去年獲得44場出賽，今年的發揮空間有限。

陳德倫表示，陳冠宇也是思考了很久，才做出這樣的決定，既然決定了，經紀公司就是站在支持他的立場。

陳冠宇 中職 選秀

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