中職／從拒絕職棒到兄弟門面 張志豪堪稱典範

季末行駛國內FA的張志豪日前以平均75萬月薪，重回中信兄弟懷抱，躍升為全隊最高薪，打擊實力備受肯定，但中職生涯累積150轟的他，早期可不是以全壘打聞名的好手。事實上他從當初拒絕職棒路，如今成為兄弟門面，一路走來的職業態度與進步曲線，堪稱年輕球員典範。

張志豪早年在業餘成棒合作金庫效力，2008年原有機會透過代訓選秀會披上中信鯨戰袍，一嘗成為職業選手的滋味，不過卻碰上鯨隊解散以及假球案連環爆，讓張志豪對於職棒舞台一度失去信心，表明再也不想打職棒。

原本不想打職棒的張志豪，在象隊及時任總教練陳瑞振的積極接觸說服下，在2009年選秀會上以第二指名入選。 聯合報系資料照

而假球案的風波也延燒到了老牌球隊兄弟象(中信兄弟前身)，超過半數主力球員遭到釋出，兄弟象亟欲在2010年選秀會上大進補，而原本不想打職棒的張志豪，在象隊及時任總教練陳瑞振的積極接觸說服下，終於同意參加選秀，隨後以第二指名加入兄弟象，在選秀會上兄弟一共挑選19人，戰力獲得大幅補強。當時陳瑞振就說：「我們現在缺外野手，他很年輕值得期待」。

因戰力大量流失，張志豪在一軍獲得大量上場機會，生涯首轟便以滿貫砲來向球迷自我介紹，而他也未辜負教練團期望，新人年以敲出10支三壘安打，成為聯盟第一人。

生涯前4年一共只敲出10轟，2014年中信集團接手兄弟象後，張志豪長打火力也開始綻放，以10轟達成個人職業生涯首度全壘打上雙，也再次以飛快腳程跑出10支三壘安打，漸漸成為中信打線強大支柱。

目前張志豪已經連續7個賽季敲出雙位數全壘打，更是連4季打出20轟創下新猷，長打火力相當驚人，而生涯累積63支三壘安打也是目前中職紀錄保持人，作為以清新形象、努力認真的代表球星，讓中信決定端上月薪75萬的大約，留住這位足以扛下球隊門面的頂級球星。