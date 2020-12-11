快訊

有圖／拆了！「小豬」羅志祥2.7億豪宅游泳池只剩墩座

地震專家示警百年一震「快輪到台北」 氣象局回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／悍將延攬戰力外球員 宣布簽下葉竹軒、林逸翔

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
悍將決定延攬具有12年職棒經驗的野手葉竹軒(左)，以及28歲的左投林逸翔(右)加入。 聯合報系資料照、中職提供
悍將決定延攬具有12年職棒經驗的野手葉竹軒(左)，以及28歲的左投林逸翔(右)加入。 聯合報系資料照、中職提供

富邦悍將隊未簽回左投賴鴻誠、爭取強打外野手張志豪失利後，終於出現補強動作，宣布延攬具有12年職棒經驗的野手葉竹軒，以及28歲的左投林逸翔加入，今天正式與兩人達成簽約共識，為團隊內野及投手戰力進行補強，兩人將於明年正式穿上悍將球衣投入球隊春訓，一起為全新球季進行準備。

領隊蔡承儒表示，葉竹軒是一名經驗豐富且帶有速度的打者，今年拿下二軍打擊王的他，不僅可增加板凳深度，更可以加強內野的右打實力，同時還是一名內外兼修的工具人，讓教練團在人員調度上將可更為靈活，考慮他在悍將隊可以有更大的發揮空間，因此決定延攬入隊。

球團在經過長期的觀察後，考慮林逸翔雖尚未在一軍投出成績，但仍是一名具有球速與變化球品質的投手，拿手的曲球與變速球若能再加以調整運用，加上左投的優勢，將會是一名極具潛力的投手人選，經評估後決定邀請加盟。

球團期許葉竹軒及林逸翔二位球員可以在悍將隊的全新舞台上發揮實力，展現出自我的價值。同時球團將持續於自由球員市場、未保留名單以及洋將人選進行戰力補強規劃。

悍將隊預計於明年度元月7日在嘉義市棒球場展開全隊春訓，全力為明年球季進行準備。

蔡承儒 富邦悍將

延伸閱讀

中職／不友善新軍制度只能吞落去 搶救味全龍僅是口號

中職／張志豪、周思齊續留兄弟 皆獲三年約

中職／中信兄弟釋出洪宸宇等6球員 不排除還有第二波

中職／兄弟314挑悍將隊當對手 猿隊開幕周當觀眾

相關新聞

中職／不友善新軍制度只能吞落去 搶救味全龍僅是口號

21年前12月12日，以「環我清新職棒、搶救味全龍」為訴求的龍迷，上街頭遊行，希望藉由此舉讓社會與聯盟，重視當時中華職棒所面臨困境，不料卻換來中職聯盟、球團與政府部門冷眼旁觀。 不久後，當時的味

中職／悍將延攬戰力外球員 宣布簽下葉竹軒、林逸翔

富邦悍將隊經過季末團隊戰力調整後，決定延攬具有12年職棒經驗的野手葉竹軒，以及28歲的左投林逸翔加入，今天正式與二位球員...

中職／155公里速球扛出安打 索沙IG致敬林安可

日前網路媒體「We Are」釋出影片，內容提及現役選手誰擁有最強直球，富邦悍將洋投索沙(Henry Sosa)獲得最高票，剛猛速球也讓統一獅強打林安可印象深刻，索沙看過影片後也不忘稱讚林安可是非常好的

日職／來台延續職業生涯？ 軟銀洋投范登賀克退團

根據日媒「體育報知」報導，效力日職軟銀鷹6年的洋投范登賀克(Rick van den Hurk)將退團，有意延續職業生涯的他不排除到美國、韓國甚至是台灣尋找落腳處。 現年35歲的范登賀克本季只出賽5

中職／張志豪、周思齊續留兄弟 皆獲三年約

中信兄弟隊端出三年複數年約展現誠意，讓成為自由球員的張志豪、周思齊點頭歸隊，張志豪平均月薪75萬元、合約總額2880萬元...

協會盃女棒／黃巧芸二刀流壓陣 接棒未來連霸奪組訓權

109年協會盃全國女子棒球錦標賽冠軍戰今天於新生棒球場進行，黃巧芸投5局無失分又敲回3分打點，幫助接棒未來隊以6：3擊敗...

中職／兩次自由球員都獲複數約 周思齊要打到42歲

「周董」周思齊兩度行使自由球員權利，最終都回到母隊，今天中信兄弟隊宣布以3年、月薪65萬元合約簽下周思齊，代表周思齊至少...

中職／獲總額2880萬大約 張志豪：感謝肯定

中信兄弟隊端出三年、總額2880萬元的大型合約留人，近年看板球星之一的張志豪點頭歸隊，張志豪表示：「沒想到受到這麼大的肯...

中職／中信兄弟釋出洪宸宇等6球員 不排除還有第二波

中信兄弟隊今天公布釋出球員名單，投手洪宸宇、張凱倫、劉邵威、楊子亦，以及野手黃稚峰、陳子鴻，一共6人都不予續約，未來不排...

中職／簽了！三年約留兄弟 月薪張志豪75萬、周思齊65萬

中華職棒今年自由球員有新消息，中信兄弟隊今天透過新聞稿宣布，成功留住張志豪、周思齊，與兩人簽下三年合約，張志豪平均月薪7...

中職／日媒越洋專訪 林威助透露帶隊方向

林威助過去在阪神虎隊有著高人氣，近日接手中信兄弟隊一軍總教練一職，也吸引日本媒體關注，主跑阪神的日本主播土井麻由實特地越...

日職／ 陳偉殷上禮拜才離隊 羅德58號已有人接手

陳偉殷上禮拜才剛離開羅德，羅德昨天就在新人入團記者會上將2020球季的58號讓給投手河村説人。 上禮拜已大抵加盟阪神虎的陳偉殷，雖然羅德也積極挽留，似乎談約不順，只好放手。 23歲的河村説

熱門新聞

網球／莎娃退休10個月後變這樣 網友：女神變大媽

中職／簽了！三年約留兄弟 月薪張志豪75萬、周思齊65萬

中職／中信兄弟釋出洪宸宇等6球員 不排除還有第二波

NBA／喬丹高爾夫球場設備先進 無人機送餐影片瘋傳

中職／獲總額2880萬大約 張志豪：感謝肯定

NBA／告別昔簡陋拖車屋 阿德巴約買房送媽媽生日禮

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。