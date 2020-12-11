中職／155公里速球扛出安打 索沙IG致敬林安可

日前網路媒體「We Are」釋出影片，內容提及現役選手誰擁有最強直球，富邦悍將洋投索沙(Henry Sosa)獲得最高票，剛猛速球也讓統一獅強打林安可印象深刻，索沙看過影片後也不忘稱讚林安可是非常好的選手。

在「誰是最猛火球男，現役最強直球」影片中，索沙斬獲最高17票，比下本季中職三冠王德寶拉(Jose De Paula)，而曾經與索沙有過「男子漢對決」的林安可，也將票投給這位勁敵，並提到索沙非常耐投，可以吃下非常長的局數。

即使人在家鄉多明尼加，也不忘關心中華職棒動態，索沙看過影片之後也在個人IG截圖，配文寫下：「He is good very good」，大讚林安可是非常好的選手。

而兩人之間「男子漢的對決」，則是要回朔到今年8月8日父親節當天，當時9局上力拼完投完封的索沙面對林安可，接連飆亮出紅字的破150公里速球，結果林安可相中一顆155公里速球敲出安打，也讓索沙不斷望向人在一壘的林安可，致敬似地微笑點頭。