中職／不友善新軍制度只能吞落去 搶救味全龍僅是口號

21年前12月12日，以「環我清新職棒、搶救味全龍」為訴求的龍迷，上街頭遊行，希望藉由此舉讓社會與聯盟，重視當時中華職棒所面臨困境，不料卻換來中職聯盟、球團與政府部門冷眼旁觀。

不久後，當時的味全龍隊領隊任中傑，仍宣布解散這一支完成三連霸，且球員仍在歐洲度假的中職冠軍隊伍，一時令各界譁然。但是這最後仍僅是當晚新聞的一段小插曲。因為明天過後，味全龍早已被台灣社會給忘記，它所留下的，只有龍迷們不捨的回憶。

20年過去了，味全龍終於在頂新集團的運作之下起死回生。過去這些年來，雖許多高舉「龍魂不滅」大旗的龍迷們，仍舊希望有朝一日能夠盼得龍隊回歸，讓徐生明總教練再次穿上龍軍團主帥的紅色戰袍，可是如今的龍隊能否還算是20年前的龍隊，相信老龍迷們心中自有衡量。

「龍魂不滅」的精神讓人值得敬佩，畢竟在現今台灣棒球環境，球迷願望竟可以如願以償，簡直是不可能任務，尤其是要一支曾經消失的球隊復活。可是龍迷終究還是盼到了！

任中傑怒批一隊對抗四隊，結局可想而知，味全只能吞了。 報系資料照

只不過，時過境遷，龍隊就算是回到所熟悉的中華職棒，但這條龍在它回歸中職的路上卻荊棘滿佈，舉步艱難。因為中職過了20年仍然是舊的思維，台灣整體的棒球環境也許比起20年前改變許多，可是仍有不少進步的空間。而味全龍近期所遇到的困境與不公只能說是冰山一角，只是再次凸顯出中職現今制度的弊病。

去年來自日本樂天集團以迅雷不掩耳之姿，買下了經營有成的Lamigo桃猿隊，其實就反映出中職聯盟加盟機制的問題所在。中信集團靠著相同的方式在多年前就買下了人氣指標性球隊—兄弟。富邦集團也靠著同樣的方法入主義大。相較之下，味全則是用最燒錢的辦法玩職棒，與其說是按部就班，還不如說是好高騖遠。雖然說味全的加盟好不容易在近乎死水的中職圈掀起一番漣漪，可是味全在聯盟與四支球團的夾擊下，可以說是孤掌難鳴。

回鍋龍隊領隊的任中傑近期已缺席選秀抽籤的方式，向聯盟作出對新球隊不友善的抗議，最終也只得到聯盟無關痛癢的回應，味全也只好逆來順受。許多球迷也因此向聯盟發出不平之鳴，認為對新球團如此不友善，未來難有企業願意投入職棒，吳會長所期待的第六隊，將會遙遙無期。

21年前，搶救味全龍是老龍迷們引頸期盼的。21年後，回歸的龍隊又大力希望聯盟能對這支新加入的「龍隊」讓利，同樣都是搶救，可是同一句口號，兩樣情。只不過，這次龍隊與聯盟所產生的齟齬，實在難能獲大多數球迷的支持。

味全球團要怪，這一切就只能怪20年前做出決定解散球隊的決定。 報系資料照

味全球團要怪，這一切就只能怪20年前頂新魏家對味全龍迷所作出無情的決定，如今味全龍隊所遭遇所有的不公平待遇，在許多球迷眼裡看來無非是中華職棒向頂新集團索取當年在職棒最低迷之時不願意相濡以沫的代價。如果早知如此，頂新集團會不會再次把腳伸進職棒，相信這個答案只有頂新集團的高層才知道。