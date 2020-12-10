協會盃女棒／黃巧芸二刀流壓陣 接棒未來連霸奪組訓權

109年協會盃全國女子棒球錦標賽冠軍戰今天於新生棒球場進行，黃巧芸投5局無失分又敲回3分打點，幫助接棒未來隊以6：3擊敗贏球建設隊，拿下二連霸，也取得明年女子世界盃的組訓權，不過能否順利出國比賽，仍要等世界棒壘總會確認。

接棒未來隊在冠軍賽派出謝鈺瀅登板先發，1局上雖然被黃莉晶二壘打，失1分，不過1局下半也靠著滿壘時溫婭博選到保送，追平比數，黃巧芸適時敲安，單局攻下4分。

贏球建設隊雖然在2局上靠著陳雅琦2分打點三壘打，將比數追到1分差，不過3局上黃巧芸登板接手，展現王牌左投氣勢，後援5局僅敲出3支安打，無失分，另有4次三振與1次觸身球。

打擊上黃巧芸也展現「二刀流」身手，總計3打數2安打，3分打點，拿下最有價值球員，此次賽事總計投9局無失分，拿下2勝，也獲得投手獎肯定。