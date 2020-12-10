中職／獲總額2880萬大約 張志豪：感謝肯定

中信兄弟隊端出三年、總額2880萬元的大型合約留人，近年看板球星之一的張志豪點頭歸隊，張志豪表示：「沒想到受到這麼大的肯定。」

張志豪去年曾提出薪資仲裁，與球團達成共識後撤回，今年球季月薪為56萬元，季後選擇行使自由球員權利，也再次獲得加薪肯定，平均月薪來到75萬元，躍入頂薪行列，加上每年60萬元激勵獎金，合約總價值達2880萬元。

張志豪自2010年以來，都一直披著黃衫，場上成績穩定成長，2017年開始連續四季繳出20轟以上的成績，今年27轟更是生涯新高。

獲得球團提出大約肯定，張志豪今天透過經紀公司表示，非常感謝大家，沒想到獲得這麼大的肯定，11年來的付出有獲得肯定。

成為自由球員的過程中受到外界關注，今天終於塵埃落定，張志豪表示，受到這麼多關心，有點意想不到，也感謝大家的關注。