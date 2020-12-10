快訊

臉書、IG掛了！訊息送不出去 受災戶哀號：我要瘋了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／簽了！三年約留兄弟 月薪張志豪75萬、周思齊65萬

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
張志豪。 報系資料照
張志豪。 報系資料照

中華職棒今年自由球員有新消息，中信兄弟隊今天透過新聞稿宣布，成功留住張志豪周思齊，與兩人簽下三年合約，張志豪平均月薪75萬元、合約總額2880萬元，周思齊月薪65萬元，另兼任助理教練。

張志豪自2010年加盟兄弟以來，成績穩定、守備表現出色，2017年開始連四年敲出20轟締造中職紀錄，今年更以27轟創下生涯新高，季後宣布行使自由球員權利。

中信兄弟與張志豪達成共識，簽定三年合約，月薪平均75萬元，另每年有60萬元激勵獎金，合約總價值達2880萬元，球團表示，認同張志豪的價值，給予目前球員最高月薪合約肯定，期盼與張志豪一起再創佳績。

中信兄弟也與同為自由球員的周思齊簽定三年合約，固定月薪65萬元，總額2340萬元，球團表示，周思齊不論場上或場下的表現都是年輕球員的典範，看中周思齊的領袖氣質與自律的態度，另賦予「兼任助理教練」一職，在各個面向協助年輕球員訓練，共同成長。

周思齊。報系資料照
周思齊。報系資料照

張志豪 周思齊 中信兄弟

延伸閱讀

中職／端出「具保障且有誠意」合約 中信等張志豪點頭

中職／向桃猿投「誠」 賴鴻誠解釋原因

中職／下一位轉隊成功的自由球員 張志豪最有機會

中職／周思齊批聯盟已讀不回 代表工會要求修正FA規章

相關新聞

中職／獲總額2880萬大約 張志豪：感謝肯定

中信兄弟隊端出三年、總額2880萬元的大型合約留人，近年看板球星之一的張志豪點頭歸隊，張志豪表示：「沒想到受到這麼大的肯...

中職／兩次自由球員都獲複數約 周思齊要打到42歲

「周董」周思齊兩度行使自由球員權利，最終都回到母隊，今天中信兄弟隊宣布以3年、月薪65萬元合約簽下周思齊，代表周思齊至少...

中職／簽了！三年約留兄弟 月薪張志豪75萬、周思齊65萬

中華職棒今年自由球員有新消息，中信兄弟隊今天透過新聞稿宣布，成功留住張志豪、周思齊，與兩人簽下三年合約，張志豪平均月薪7...

中職／中信兄弟釋出洪宸宇等6球員 不排除還有第二波

中信兄弟隊今天公布釋出球員名單，投手洪宸宇、張凱倫、劉邵威、楊子亦，以及野手黃稚峰、陳子鴻，一共6人都不予續約，未來不排...

中職／日媒越洋專訪 林威助透露帶隊方向

林威助過去在阪神虎隊有著高人氣，近日接手中信兄弟隊一軍總教練一職，也吸引日本媒體關注，主跑阪神的日本主播土井麻由實特地越...

日職／巨人灑8億簽梶谷隆幸 陽岱鋼恐更邊緣化

讀賣巨人終於在FA市場上有動作，確定以4年8億日圓簽下自由市場大魚梶谷隆幸，這使得台灣旅日好手陽岱鋼的處境更加邊緣化。 梶谷隆幸本賽季在橫濱DeNA擔任不動一棒，繳出打擊率3成23、19轟和53

日職／ 陳偉殷上禮拜才離隊 羅德58號已有人接手

陳偉殷上禮拜才剛離開羅德，羅德昨天就在新人入團記者會上將2020球季的58號讓給投手河村説人。 上禮拜已大抵加盟阪神虎的陳偉殷，雖然羅德也積極挽留，似乎談約不順，只好放手。 23歲的河村説

中職／味全龍怨制度不公 資深球迷：恕我無法同情

味全龍近日控訴因聯盟制度等因素受到不公待遇，引發各界球迷討論，有資深球迷有感而發，認為味全在過去老球團苦撐時說抽手就抽手，「這些年你在哪裡？」等7道問題，許多網友紛紛轉推。 于先生表示，撇開食安

中職／新賽季多打60場 球不彈難再「轟」狂

中華職棒近6年單季全壘打數至少399轟，明年總場次也從240場提升到300場，不過，比賽用球的彈性係數下修，要維持單年4...

中職／明年單季300場 近12年新高

中華職棒明年首次有5支球隊在一軍出賽，單季300場也是高標，與4隊時期相較更密集，單周將有12場賽事，「投1休4」的運作...

中職／新賽程單周4連戰為主 有投一休四空間

中華職棒明年維持單隊120場，不過5隊賽程重新調整後，單隊單周最多4連戰，若採「投一休四」，最極端狀況下，先發投手輪值4...

中職／明年賽程複雜 單隊最多9天8戰

中華職棒明年首次有5支球隊在一軍出賽，單季300場也是高標，與4隊時期相較賽程更密集，單周將有12場賽事、單日2地開打，...

熱門新聞

網球／莎娃退休10個月後變這樣 網友：女神變大媽

中職／味全龍怨制度不公 資深球迷：恕我無法同情

菅野智之賣相佳 可望以破十億合約加盟美職球隊

NBA／獨行俠釋出奪冠班底 送巴瑞亞260萬美元臨別禮

NBA／哈沃德不斷提問 教頭讚不絕口

NBA／力拚重返聯盟 加索：加入湖人將別具意義

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。