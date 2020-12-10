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中職／簽了！三年約留兄弟 月薪張志豪75萬、周思齊65萬
中華職棒今年自由球員有新消息，中信兄弟隊今天透過新聞稿宣布，成功留住張志豪、周思齊，與兩人簽下三年合約，張志豪平均月薪75萬元、合約總額2880萬元，周思齊月薪65萬元，另兼任助理教練。
張志豪自2010年加盟兄弟以來，成績穩定、守備表現出色，2017年開始連四年敲出20轟締造中職紀錄，今年更以27轟創下生涯新高，季後宣布行使自由球員權利。
中信兄弟與張志豪達成共識，簽定三年合約，月薪平均75萬元，另每年有60萬元激勵獎金，合約總價值達2880萬元，球團表示，認同張志豪的價值，給予目前球員最高月薪合約肯定，期盼與張志豪一起再創佳績。
中信兄弟也與同為自由球員的周思齊簽定三年合約，固定月薪65萬元，總額2340萬元，球團表示，周思齊不論場上或場下的表現都是年輕球員的典範，看中周思齊的領袖氣質與自律的態度，另賦予「兼任助理教練」一職，在各個面向協助年輕球員訓練，共同成長。
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