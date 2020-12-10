中職／日媒越洋專訪 林威助透露帶隊方向

林威助過去在阪神虎隊有著高人氣，近日接手中信兄弟隊一軍總教練一職，也吸引日本媒體關注，主跑阪神的日本主播土井麻由實特地越洋電訪，帶領日本球迷了解林威助的執教方向。

林威助從高中開始赴日留學，2002年經過選秀會加盟阪神，在一軍累積10年出賽經歷，吸引不少死忠球迷，2014年回到中職加入中信兄弟後，仍有日本球迷特別飛來台灣看他比賽。

2017年從球員身分引退後，林威助轉任二軍總教練，定下嚴謹的守則，練習量也不同以往，在接受日媒訪問時，他也回顧當時有很多選手欠缺自主訓練的觀念，因此想做出改變，「3年過去，選手的心態有改變，大家都想好好練球，努力升上一軍，朝好的方向發展」。

在帶隊上，林威助最強調的是「態度」，只有拿出好的態度，才能增進棒球技術，「畢竟不練習的話，是不會進步的。」接任一軍教頭，林威助也會繼續要求，「進入球場就要啟動開關，在球場上全力以赴，這也是為了球迷，拿出態度和拚勁，大家都能這樣做，冠軍自然就會來。」

林威助舉例，今年有球員因狀況不錯升上一軍，但因為出賽機會少，狀況慢慢下滑，就任總教練後，林威助會從一般練習就好好督促選手，其中包括改變訓練方式，台灣球場因設備較少，訓練時間需要拉長，但林威助正在跟球隊商量，如何更有效率的利用時間練習。

到一軍執教對林威助來說一項優點就是，離住在台中的母親更靠近，媽媽雖然對他升上一軍總教練感到驕傲，卻也擔心壓力過大，希望林威助好好注意身體。

對於日本球界有期待林威助回去指導的聲音，林威助表示，未來有機會會想挑戰看看，不過自己仍是以兄弟總教練的任務為主，「加上球員時期，我還沒有拿下過中職總冠軍，只想為球隊貢獻，大家一起同心協力，朝目標邁進」。