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日職／巨人灑8億簽梶谷隆幸 陽岱鋼恐更邊緣化

聯合新聞網 / 綜合報導
巨人又花錢買外野手，陽岱鋼在球隊的地位恐怕更邊緣化了。 聯合報系資料照
巨人又花錢買外野手，陽岱鋼在球隊的地位恐怕更邊緣化了。 聯合報系資料照

讀賣巨人終於在FA市場上有動作，確定以4年8億日圓簽下自由市場大魚梶谷隆幸，這使得台灣旅日好手陽岱鋼的處境更加邊緣化。

梶谷隆幸本賽季在橫濱DeNA擔任不動一棒，繳出打擊率3成23、19轟和53分打點，巨人球團副代表大塚淳弘表示梶谷的身體素質、打擊力量和速度都很棒，能讓球隊在調度上更有彈性。

然而台灣好手陽岱鋼在巨人的地位就變得更加尷尬，今年大部分在二軍出賽，成績不錯卻得不到太多一軍上場機會，即使合約還有一年，在梶谷隆幸加盟後陽岱鋼似乎已經不是巨人戰力藍圖的其中一塊。

巨人在自由市場上搶得外野手梶谷隆幸！ 擷圖自橫濱DeNA灣星官方網站
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