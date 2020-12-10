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日職／巨人灑8億簽梶谷隆幸 陽岱鋼恐更邊緣化
讀賣巨人終於在FA市場上有動作，確定以4年8億日圓簽下自由市場大魚梶谷隆幸，這使得台灣旅日好手陽岱鋼的處境更加邊緣化。
梶谷隆幸本賽季在橫濱DeNA擔任不動一棒，繳出打擊率3成23、19轟和53分打點，巨人球團副代表大塚淳弘表示梶谷的身體素質、打擊力量和速度都很棒，能讓球隊在調度上更有彈性。
然而台灣好手陽岱鋼在巨人的地位就變得更加尷尬，今年大部分在二軍出賽，成績不錯卻得不到太多一軍上場機會，即使合約還有一年，在梶谷隆幸加盟後陽岱鋼似乎已經不是巨人戰力藍圖的其中一塊。
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