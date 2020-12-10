中職／味全龍怨制度不公 資深球迷：恕我無法同情

味全龍近日控訴因聯盟制度等因素受到不公待遇，引發各界球迷討論，有資深球迷有感而發，認為味全在過去老球團苦撐時說抽手就抽手，「這些年你在哪裡？」等7道問題，許多網友紛紛轉推。

于先生表示，撇開食安、假油「當初職棒低迷的時候，你在那（哪）裡?」、「當老球團們咬牙苦撐的時候，你在那（哪）裡?」、「當職棒觀眾10幾年來場均人數只有1.2千出頭的時候，你在那（哪）裡?」

他也針對四隊這些年做出的努力，「統一獅不計盈虧，撐了31年，味全撐了幾年。」、「當樂天（lamigo ），在想盡辦法改造看球環境，落實屬地主義的時候，味全在幹甚（什）麼?」、「當兄弟跟興農，辛苦撐到撐不下去的時候必需（須）轉賣，你味全龍你關心過職棒嗎？」、「當兄弟，富邦，新老闆接手後，花大錢改善球場，給觀眾更舒適看球的時候，味全你做了什麼?」

「不要說人家敲詐你，當初船要沈了，你就趕快抽腿下船。不顧當初一起創業的球團而去。」、「不顧球迷們呼喊，快刀斬亂麻脫身。」、「魏老闆，你有沒有想過我們的感受?你以為花了錢，就可以讓我們忘記過去?然後一進來就想平起平坐?」、「講句白一點的話，你這些錢，就是給四支球團的補償金又怎樣?」

最後寫道「對不起，我無法同情你，味全龍!」這篇文章被四處轉發到各個社團，引發眾多討論。

味全才在8日選秀抽籤時拒絕抽籤，透過代抽得到最差的第5順位，不少網友戲稱味全現在是在買「贖罪券」，為過去造成的社會問題負起責任，然而考量到未來中職球隊發展，還是有不少球迷表示「應該鼓勵新球團。」、「如果對每個新球團都這樣搞，哪有企業敢再踏進中職。」、「味全的抗議沒問題啊。」