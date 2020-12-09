中職／新賽程單周4連戰為主 有投一休四空間

中華職棒明年維持單隊120場，不過5隊賽程重新調整後，單隊單周最多4連戰，若採「投一休四」，最極端狀況下，先發投手輪值4人就可搞定，另外應付單周5連戰的少數狀況。

中職今年賽程，單周會出現5連戰，先發輪值勢必要準備好5名投手，到爭取季冠軍期間才會採取洋投休息四天再先發的調度，明年賽程半季前10周，單隊單周會是6天5戰或是4天4戰，最多4連戰，有更多投一休四空間。

唯一新軍味全龍隊，明年雖有洋將優惠，一軍可登錄4名外籍球員，由於守備位置不可全部相同，最多僅可安排3名投手，在投手戰力上與其他球隊相同。

龍隊若採取3名洋投擔任先發，就不急著找出第5號先發人選，照賽程安排，3月13日開打後，前10周的單周賽程都會是6天5戰或4天4戰，若採取投一休四，只需4名先發，加上王維中、羅嘉仁足以應付。

不過龍隊總教練葉君璋在秋訓期間曾透露，其中1名洋投會補強後援，先發輪值將以王維中及2名洋投為主，第4號先發暫定羅嘉仁，第5個位置由年輕投手競爭，徐若熙、郭郁政都有可能。

王維中、羅嘉仁先發經驗較生疏，投一休四有風險，而明年上、下半季的最後三周會出現單隊5連戰，加上補賽周賽程安排的未知數，屆時仍需找到第5名先發投手。