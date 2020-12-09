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中職／明年賽程複雜 單隊最多9天8戰

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
中職明年有五隊賽程複雜。 報系資料照
中職明年有五隊賽程複雜。 報系資料照

中華職棒明年首次有5支球隊在一軍出賽，單季300場也是高標，與4隊時期相較賽程更密集，單周將有12場賽事、單日2地開打，最多單隊會出現9天8戰，考驗投手安排。

中職明年各隊120場比賽，各有60場主場，扣除掉開幕周，單周賽程安排上，會出現2組三連戰、1組二連戰以及4場單一對戰賽事。

各隊每週主客場模式相同，由3隊擔任主場，其中會有1隊單周要迎戰4支不同客隊，另有1隊迎戰2支不同客隊，最後1隊則是在主場面對同支球隊三連戰。

半季前10周會採此模式，代表單周最多4連戰、最多連休2天，不過後3周的調整周要打30場比賽，會出現單周5連戰、連休3天的狀況；另外上、下半季每一隊會各出現1次9天8戰的狀況，整季合計2次。

也因為單周對戰組合增加，各隊移動次數也會增加，根據聯盟資料，相較2020年賽程，每隊會增加11到14次的客場移動次數。

由於球隊總數為奇數，主場安排上難免作出調整，以單隊整季120場比賽來說，半季面對其他4隊各有15次對戰機會，代表主場優勢會有差距，若上半季對戰安排了8次主場，下半季就會減少到7場。

中職 中華職棒

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