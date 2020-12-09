高中鋁棒／平鎮奪冠二連霸 高一林孟佶6.1局無失分好投

109學年度高中棒球聯賽鋁棒組冠軍出爐，平鎮高中以5：0擊敗高苑工商，取得二連霸，先發左投林孟佶投6.1局無失分、田勝文收尾最後0.2局，在7局賽制中聯手演出完封；季軍戰大理高中以6：1擊敗鶯歌工商，拿下隊史最佳的第三名。

平鎮在2局下2出局、得點圈有人時，机崇瑋的二壘打先馳得點，王緯綸再補上一支二壘打，取得2：0領先；5局下高苑手臂上2次失誤造成傷害，多丟1分，6局下平鎮2出局後攻佔滿壘，鄭郭佑敲出帶2分打點安打，擴大到5分差。

平鎮總教練吳柏宏指出，由於鋁棒都是低年級球員參賽，所以一直提醒他們，得點圈有人時一定要掌握住關鍵一擊，「兩隊都滿多機會的，只是剛好我們有把握住，這就是我說的慢慢累積、一定會成長」。

109學年度高中棒球聯賽鋁棒組，平鎮左投林孟佶壓制高苑打擊。圖／學生棒球聯盟提供

平鎮先發投手林孟佶用96球投了6.1局，被敲出5安打，投出4次三振，沒有保送，無失分，雖然7局上被敲2安後形成一出局、一二壘有人，趕緊換上隊長田勝文接手，用3顆球取得2個出局數，守下勝利。

對於林孟佶的表現，吳柏宏說，他是桃園的選手又有不錯的大賽經驗，控球不錯還有左投優勢，雖然直球速度不快，但有辦法把球控在邊邊角角讓打者打不好，第一次單場用球數到96球，當下覺得到臨界點了，直接換投，有發揮出該有的水準。

吳柏宏也肯定球隊展現出的抗壓力，「冠軍戰難免會有壓力，大家一定都會覺得冠軍戰要很謹慎，可是在這樣的壓力下，他們還有辦法掌握好幾支安打，對他們滿肯定的」。

109學年度高中棒球聯賽鋁棒組，平鎮高中連2年鋁棒稱霸。圖／學生棒球聯盟提供

109學年度高中棒球聯賽鋁棒組團體及個人獎項如下：

【團體獎】

第一名：平鎮高中

第二名：高苑工商

第三名：大理高中

第四名：鶯歌工商

第五名：普門中學

第六名：西苑高中

第七名：東石高中

第八名：南英商工

【個人獎】

最佳總教練：平鎮高中#30吳柏宏

最佳教練：平鎮高中#29羅健銘

最佳教練：平鎮高中#28陳威儒

打擊獎第一名：大理高中#3林楷文（打擊率0.556）

打擊獎第二名：平鎮高中#14机崇瑋（打擊率0.500）

打擊獎第三名：大理高中#4黃椲達（打擊率0.444）

全壘打獎：平鎮高中#3李勛傑（2支）

打點獎：大理高中#3林楷文（11分）

投手獎：平鎮高中#16林孟佶

MVP：平鎮高中#1黃保羅