日職／陳偉殷有援護了！ 傳阪神簽下47轟的新楓康之子

先前曾傳出讀賣巨人已與前興農牛強投新楓康之子小羅哈斯(Mel Rojas Jr.),卻遭本人在推特打槍,但今日美媒再指出阪神虎已經網羅這位新科韓職MVP,他的到來將提升阪神虎不振的打擊成績,也可望破除甫加盟的陳偉殷「無援護症」魔咒。

根據名專欄作家莫羅西(Jon Morosi)在推特上爆料,阪神虎將以2年合約簽下小羅哈斯,本季繳出打擊率3成49、47轟、135分打點的夢幻成績,引發美、日、韓球團開價搶人,最終決定落腳板神虎。

儘管拿下聯盟第二的席次,但央聯因疫情影響取消高潮系列賽,讓阪神無緣爭奪日本一,不過仍在季後大肆補強,繼成功爭取陳偉殷加盟後,阪神虎再度斬獲大咖球員,據傳在韓職繳出20勝的阿坎塔拉(Raul Alcantara)也是目標之一。

Source: Mel Rojas Jr. is signing a 2-year deal with the Hanshin Tigers of NPB. @MLB @MLBNetwork