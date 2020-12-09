日職／日媒稱陽岱鋼首年就不對勁 巨人簽梶谷隆幸要借鏡

日職讀賣巨人傳出想簽下季末行使國內FA的橫濱外野手梶谷隆幸，本賽季以排名央聯第一的3成23打擊率，外加19支全壘打，成為各隊亟欲追求的對象，而巨人也開出3年5億日圓的合約挖角搶人，而梶谷如此跑打守三拍子的球員，也讓日媒想起四年前以5年15億日圓加盟巨人的台灣好手陽岱鋼。

日媒「日刊現代」描述2016年陽岱鋼在火腿打出2成93打擊率，受到巨人青睞而轉戰央聯，不過這四年下來在巨人沒有任何一年達到規定打席數，打擊率也始終在打擊率在2成3至2成7徘徊，2013年陽岱鋼甚至跑出47次盜壘成功，來到巨人後合計只跑出7次。

日刊現代也引述一位巨人球團相關人士指出：「陽岱鋼在火腿最後一年僅剩5次盜壘，在火腿的時候腳受了傷，變得不太跑步或是無法跑，儘管具有傷病史，但陽岱鋼還是與巨人簽下價值15億的合約，在年輕的時候也有雷射肩，但肩膀也已經受傷了，傳起球來已不如20多歲的年輕時期。」，更是指出有一名巨人教練，在陽岱鋼結束在巨人首年賽季時說出，「我認為他的速度應該會更快的說，傳球也是一樣。」，而日刊現代也指出，自2017年以來，梶谷同樣也受腰背傷勢困擾，也是巨人簽下梶谷該考量的因素。

除了不動中外野手丸佳浩外，巨人左右外野打擊能力稍嫌不足，梶谷的到來有望緩解巨人薄弱的外野戰力。