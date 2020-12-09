中職／「林桑」高升監督向日本球迷喊話 收到暖心回應
中信兄弟日前宣布將林威助任命為一軍總教練，希望為球團打造出細膩的日式球風，而林威助高升的消息也傳回日本，「林桑」也透過中信球團向日本球迷喊話，收到不少日本球迷祝福。
曾在日職阪神虎效力10年的林威助，即便回到台灣後還是受到許多日本球迷愛戴，根據日媒「產經日報」指稱，林威助也向日本球迷表達感謝之意：「謝謝你們一直為我加油，不管是我回到台灣當球員，還是引退後變成監督，都有日本球迷為我加油，請你們今後繼續為我加油，希望疫情能趕快好轉，期待與你們再度相見。」
而不少日本球迷也紛紛在留言區讚嘆林威助謙虛有為，也希望林桑能率隊來日本打比賽。
林威助在高中、大學階段皆承襲日式球風，並在2002年以第七指名加盟阪神虎，2007年打出日職生涯年，出賽115場繳出打擊率2成92、15轟、58打點，也打過阪神虎中心棒次，受到不少阪神球迷喜愛，而根據林威助的個人臉書，林威助將在12月27日甲子園球場舉辦購票線上講座，重溫在阪神虎時期的回憶。
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