快訊

竹聯寶和會涉館長槍擊案 侯友宜批「大台北最可惡組織」

中國「蛋殼公寓」吃人事件：坑殺房客房東的金融陷阱

中職／「林桑」高升監督向日本球迷喊話 收到暖心回應

聯合新聞網 / 綜合報導
林威助高升的消息也傳回日本，「林桑」也透過中信球團向日本球迷喊話，收到不少日本球迷祝福。 圖／中信兄弟隊提供
林威助高升的消息也傳回日本，「林桑」也透過中信球團向日本球迷喊話，收到不少日本球迷祝福。 圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟日前宣布將林威助任命為一軍總教練，希望為球團打造出細膩的日式球風，而林威助高升的消息也傳回日本，「林桑」也透過中信球團向日本球迷喊話，收到不少日本球迷祝福。

曾在日職阪神虎效力10年的林威助，即便回到台灣後還是受到許多日本球迷愛戴，根據日媒「產經日報」指稱，林威助也向日本球迷表達感謝之意：「謝謝你們一直為我加油，不管是我回到台灣當球員，還是引退後變成監督，都有日本球迷為我加油，請你們今後繼續為我加油，希望疫情能趕快好轉，期待與你們再度相見。」

而不少日本球迷也紛紛在留言區讚嘆林威助謙虛有為，也希望林桑能率隊來日本打比賽。

林威助在高中、大學階段皆承襲日式球風，並在2002年以第七指名加盟阪神虎，2007年打出日職生涯年，出賽115場繳出打擊率2成92、15轟、58打點，也打過阪神虎中心棒次，受到不少阪神球迷喜愛，而根據林威助的個人臉書，林威助將在12月27日甲子園球場舉辦購票線上講座，重溫在阪神虎時期的回憶。

阪神虎 林威助 中信兄弟

相關新聞

中職／新秀養成益受重視 可考慮取消60人限制

今年中華職棒休賽季非常熱鬧，先有擴編選秀及釋出名單，還有繼2016年林智勝及鄭達鴻後再度出現的自由球員轉隊。另一方面各隊也針對教練團陸續做出調整，中信兄弟不意外的再度更換了教練團，由二軍總教練林威助升

中職／「林桑」高升監督向日本球迷喊話 收到暖心回應

中信兄弟日前宣布將林威助任命為一軍總教練，希望為球團打造出細膩的日式球風，而林威助高升的消息也傳回日本，「林桑」也透過中信球團向日本球迷喊話，收到不少日本球迷祝福。 曾在日職阪神虎效力10年的林威助

中職／313開幕戰獅象交手 5隊賽季輪空是大問題

中職明年開幕周賽程拍板，總冠軍統一獅隊在3月13日的開幕戰挑選中信兄弟隊為對手，14日則與新軍味全龍隊交手，同日兄弟在主...

中職／龍隊不滿制度拒選秀抽籤 代抽卻落「下下籤」

手氣決定命運，味全龍隊質疑制度對新球隊不友善，將命運交到中職會長吳志揚手中，落入「下下籤」，抽籤結果確定明年選秀將在第5...

日職／難忘中華隊戰袍 張奕：想要再體驗一次

難忘身穿中華隊球衣的悸動，效力歐力士隊的台灣投手張奕說：「想要再體驗一次」，他表態有意再戰奧運6搶1最終資格賽，「但當時...

日職／想打6搶1資格賽 張奕：但球隊可能不會放人

去年在世界12強棒球賽的悸動還難以忘懷，效力歐力士隊的台灣投手張奕表態有意再戰六搶一資格賽，「很想打，但當時是球季期間，...

中職／與林樺慶簽約有共識 劉志威證實：雙方都有意願

26歲右投「妹妹」林樺慶遭樂天桃猿隊釋出，不只一隊表達興趣，他已與中信兄弟隊達成加盟共識，領隊劉志威證實，「應該是差不多...

日職／張奕從小決心走棒球路 少棒教練誇肯吃苦

旅日歐力士猛牛隊投手張奕今天舉行記者會，少棒教練賴敏男驚喜現身，賴敏男直言張奕從小就是投、打、跑「3拍子」好手，3年級就...

中職／龍隊回應抽籤事件 「將5號籤視為最深期許」

中職今天召開領隊會議，抽出味全龍隊明年選秀順位，代理領隊任中傑在會議中表達龍隊的質疑，認為制度對新進球隊不友善，拒絕抽籤...

日職／12強賽養出信心 張奕的高期望意外有反效果

旅日投手張奕去年在世界12強棒球賽大放異彩，今年連他自己都是抱著高度期望投入日職賽季，卻在開季前遭遇傷情，他坦言經過今年...

中職／體育署長參與領隊會議 期望六搶一組最強國家隊

中職今天召開領隊會議，體育署長張少熙也到現場，與球團交換意見，他也向聯盟表達，若明年要打六搶一資格賽或東京奧運，期望能組...

新北富邦U18棒球賽13日開打 新北藍拚3連霸

2020年第3屆新北富邦國際城市U18棒球邀請賽將於13日開打，以穀保家商組成的新北藍隊由王牌投手林昱珉帶頭喊話「3連霸...

熱門新聞

中職／「味全顧了多少大局」 領隊批對新球隊不友善

中職／姊姊、妹妹將分開？ 傳林樺慶下季改披黃衫

中職／端出「具保障且有誠意」合約 中信等張志豪點頭

中職／味全拒抽籤 會長代抽中選秀第5順位

NBA／重返青春時光 安東尼換回招牌辮子頭

曾是洋基的未來之星 卡諾卻在大都會化為流星

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。