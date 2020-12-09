中職／新秀養成益受重視 可考慮取消60人限制

今年中華職棒休賽季非常熱鬧，先有擴編選秀及釋出名單，還有繼2016年林智勝及鄭達鴻後再度出現的自由球員轉隊。另一方面各隊也針對教練團陸續做出調整，中信兄弟不意外的再度更換了教練團，由二軍總教練林威助升任一軍執掌兵符。同樣震撼的還有富邦悍將調整了二軍教練團，聘請前兄弟象冠軍教頭陳瑞振加盟。

陳瑞振12年的中職球員生涯都待在兄弟象隊，2010年因球隊受到黑象事件影響，臨危受命從兼任教練直升成為總教練。當年雖然球隊陣容嚴重受創，但他靠著優異的洋將調度，意外地直落四擊敗對手，拿下總冠軍，成為史上最年輕的總冠軍總教練、年度最佳總教練。但是他當時治軍嚴謹卻頗有爭議，帶隊三年後遭撤換，隨後擔任二軍教練及球探。2014年他前往學生棒球發展，現役不少年輕球員都是他的門生，帶兵表現有口皆碑。

富邦悍將給予陳瑞振的職務是難得一見的二軍首席教練，主要是希望他能夠回饋這幾年在學生棒球的經驗，協助年輕球員成長，並規劃相關的訓練。這是富邦球團2019年曾短暫設置球員發展部門，相隔一年半後，再度有針對年輕球員的養成有較為明確的規劃及人員設置。

這將是繼中信兄弟由彭政閔擔任農場總監、統一7-ELEVEn獅讓陳連宏擔任二軍整合教練後，第三支對於二軍球員訓練、發展等工作有設置專職教練的球隊。樂天桃猿雖然沒有相關職務，但去年聘請劉榮華擔任二軍總教練時，就已確認由他直接負責養成工作。味全龍目前對於一二軍還沒有進行分配，但他們年輕球員眾多，加上總教練葉君璋對於球員養成頗有想法，或許未來會有相關規劃。

彭政閔(右)與藤田学(左)將共同建構中信農場，由於球隊今年有許多年輕球員陸續冒出頭，若持續運作下去，未來成效指日可待。 聯合報系資料照片

各隊這幾年陸續開始針對年輕球員養成著墨，然而在11月底的60人契約保留名單，卻似乎是另一種思維。60人契約保留名單是在2016年開始施行，原本用意是名單內的球員，球隊擁有優先續約權，名單外則為自由球員，各隊可以任意接觸。不過這項規定過去曾發生球員不在名單內，但不一定能拿到離隊同意書，其他隊接觸反而產生爭議，因此一直以來都不被視為是意在增加球員流動，而是讓球隊釋出球員有藉口。歷史慣例都是提交名單後，其餘球員均直接釋出，今年也有球隊表示實際上球員數接近60人，只是在清出空間。

這樣讓球隊得以運用的規章，實際上對於球員養成產生負面效果。在僧多粥少的中職，各隊每年可以選入超過10位以上新秀，有些尚待磨練的球員，還無法擠進名單內，球隊又剛好陷入60人迷思中，就可能慘遭割愛。日前其中被釋出的球員中，包含職棒生涯只有1~2年的年輕球員，可說是毫無養成就直接認賠殺出。

然而其實聯盟規章上，並沒有限制球隊只能擁有60位球員，純粹看各隊自行解讀。像是今年大陣仗建立農場制度的中信兄弟，提交名單後，幾乎表明保留名單外的球員，仍會考慮續約，另外又簽下林樺慶，明年本土球員就可能多達70位。也就是其實嚴格說起來，這個名單又可以視為虛設的制度。

中信兄弟對於60人的解讀就是交出去的名單而已，他們還打算設立育成球員，明年本土球員可望超過70人。 聯合報系資料照片

其實各隊在球季之初，會提交上限60人、下限46人的註冊名單，另外還有合約所屬球員，這些才是球隊實際擁有合約的球員。季末的契約保留名單，實在是多此一舉，一方面勞資並未完成契約，契約保留純粹是資方的思維。另一方面，設置上限值，會讓球團陷入球員數量控管迷思，反而一時忘了養成本意。若要像中信如實貫徹農場制度，這個名單又幾乎完全可忽略，實在看不出有留用的必要。

中職目前教練團越來越齊全，針對年輕球員的訓練、發展等工作，都設置各種不同名稱的專職教練。但有將帥仍必須要有兵卒，挖掘珍珠本來就不容易，但仍需要先有砂礫。聯盟應考慮廢除契約保留名單的限制，讓球隊自由發揮，年輕球員才更有機會受到培養。若要讓市場更加活絡，反而可考慮增加類似美國職棒的Rule 5選秀，而非只是將釋出名單美名化。