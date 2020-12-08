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日職／想打6搶1資格賽 張奕：但球隊可能不會放人
去年在世界12強棒球賽的悸動還難以忘懷，效力歐力士隊的台灣投手張奕表態有意再戰六搶一資格賽，「很想打，但當時是球季期間，球隊可能不會放我。」
張奕去年在12強賽扛起中華隊主力先發投手，預賽對委內瑞拉、複賽對南韓隊演出好投，合計13.2局無失分，就連母隊歐力士看他的比賽，都很期待他在新賽季的表現。
回想穿中華隊球衣，張奕說：「上次打中華隊是國中的時候，很久沒穿過，有機會進入中華隊是很光榮的事。」他表示，去年12強賽的隊友、學長們都很拚，球隊氣氛、凝聚力都很好，「讓每個球員、工作人員都很感動，想要再體驗一次，為台灣貢獻一點。」
他表示，印象最深的一戰，是預賽對委內瑞拉的比賽，因為在台灣進行，感受到全場球迷都在幫中華隊加油，讓球員都很振奮，「每次在壘上有人或是2好3壞時，投出的每顆球，都希望可以讓自己留下美好的回憶。」
奧運時程因疫情一路延，目前預定於明年6月14日進行六搶一資格賽，張奕也表態很想打，但只擔心母隊可能不放人。
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