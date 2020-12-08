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中職／與林樺慶簽約有共識 劉志威證實：雙方都有意願

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
林樺慶。 中央社
林樺慶。 中央社

26歲右投「妹妹」林樺慶樂天桃猿隊釋出，不只一隊表達興趣，他已與中信兄弟隊達成加盟共識，領隊劉志威證實，「應該是差不多了，只差最後簽約的手續。」

林樺慶曾是猿隊先發輪值成員之一，但近兩年成績慘跌，兩季合計僅在一軍出賽3場，球季後遭猿隊釋出，但在市場上仍有行情，至少2隊與他接觸，而他最終決定落腳兄弟，劉志威表示，「雙方都有意願，只差合約這個最後的手續。」

是否還有繼續尋覓可用之兵的計畫？劉志威回應，「都在評估當中。」他指出，兄弟的釋出名單還沒決定，「我們的過程和其他球隊不太一樣，考慮比較久一點，別隊的戰力也會一起考慮，最後才會決定名單。」

多名球員未列入60人契約保留名單，不代表就是遭到釋出，他表示，「60人名單對我們來說只是過程，在名單外不代表釋出，只是有這樣的規定，就先照程序走。」

兄弟今年洋投陣容超強，萊福力已確定續約外，德保拉、羅傑斯、米蘭達能否續留更受矚目，劉志威也帶來好消息，「順利的話，近期可望宣布其中1人的合約。」

林樺慶 樂天桃猿 米蘭達

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