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日職／張奕從小決心走棒球路 少棒教練誇肯吃苦

中央社 / 台北8日電
旅日棒球投手張奕（中）8日下午出席返台記者會，當年啟蒙教練、台北市重慶國中棒球教練劉明光（左）與東園國小棒球教練賴敏男（右）都到場為張奕加油 。中央社
旅日棒球投手張奕（中）8日下午出席返台記者會，當年啟蒙教練、台北市重慶國中棒球教練劉明光（左）與東園國小棒球教練賴敏男（右）都到場為張奕加油 。中央社

旅日歐力士猛牛隊投手張奕今天舉行記者會，少棒教練賴敏男驚喜現身，賴敏男直言張奕從小就是投、打、跑「3拍子」好手，3年級就5點半起床通勤，「從小就下定決心走棒球路」。

旅日歐力士猛牛隊投手張奕今天舉行返台記者會，會後少棒恩師東園國小總教練賴敏男、重慶國中青少棒隊總教練劉明光當神秘嘉賓，驚喜現身獻花；張奕表示，每年回台都會跟教練保持聯繫，上一次見面是去年。

賴敏男透露，張奕從小就肯吃苦，國小3年級為了打棒球到從花蓮到東園國小，媽媽每天帶著他早晨5點半出發，坐火車台北、萬華通勤，「當時沒有住校，但早起通勤訓練從不喊苦，看得出來他從小就下定決心要走棒球這條路。」

賴敏男也表示，張奕少棒時期就展現天份，是投、打、跑「三拍子」好手，因為想要每場比賽都出賽所以想要當打者，但是投球能力也很好、腳程又快，「從小看著他， 不管什麼比賽上場都是全力以赴，他可以有今天的成就有跡可循」。

張奕去年在世界12強棒球賽一戰成名，賴敏男表示，去年12強賽東園少棒隊受邀前往洲際棒球場唱國歌，沒有特別安排，但剛好就是張奕要先發，賽前在休息區看到他感覺有點緊張，學弟們跟他打招呼、加油後感覺他的心情比較放鬆，也有出乎意料的好表現，看著子弟兵有這樣的成就，賴敏男直呼：「很欣慰」。

張奕談投手犯規是課題 盼110年開季一軍出發

歐力士猛牛隊投手張奕今年球季不算順利，季末從先發移往中繼，還出現投手犯規，張奕直言今年有很多課題，被抓投手犯規當下不甘心，但馬上調整動作，盼明年開季一軍出發、待滿整季。

旅日職棒歐力士猛牛隊台灣投手張奕今年因傷錯過開季，直到8月才開始在一軍出賽，今年一軍總計出賽13場（9場先發），投48局失掉26分（23分責失分），被敲5發全壘打，戰績2勝4敗，出賽防禦率4.31。

談起今年球季，張奕表示，春訓時丟球和休息的時間沒有控制好，造成手肘和肩膀疲勞，雖然因傷錯過開季，但著急也沒有辦法，復健過程很枯燥乏味，但一直有收到台灣球迷、朋友和家人的鼓勵，成為最大動力。

歐力士隊今年季中換總教練，張奕說不會不適應，也謝謝教練團給機會，球季末球隊戰績不佳，知道教練團想要藉此機會讓球隊換血，讓年輕球員上到一軍嘗試，測試明年球季球員的定位，自己也很努力想要表現。

今年球季尾聲11月5日歐力士與樂天隊比賽，張奕平手時登板後援，被抓投手犯規讓壘上跑者推進壘包，接著再被敲出安打掉分，總計後援投0.2局失掉2分責失分、吞下敗投，當時球隊代理總教練中嶋聰十分不滿跟裁判抗議。

回憶今年球季，張奕也把這個投手犯規當成一個「課題」，他表示，先發和中繼有很多的不同，讓他學習到很多東西，過去先發時從來沒有被抓過投手犯規，當下有點不甘心，但沒有想太多，當天晚上回去馬上調整動作，為下一次出賽做準備。

張奕表示，今年球季有很多收穫，吸取經驗成長，今年季初給自己設下的目標是10勝，可惜沒能達成，明年目標開季就進到一軍先發輪值，可以在一軍待滿整季、健康出賽最重要。

張奕難忘12強賽對韓吶喊 有意願打6搶1

旅日歐力士隊投手張奕今天舉行返台記者會，張奕去年在世界12強棒球賽一戰成名，對韓國隊振奮吶喊讓人印象深刻，他表示入選中華隊很光榮，若有機會打6搶1也有意願，但要看球團考量。

張奕去年在世界12強棒球賽一戰成名，也拿下全明星隊最佳先發投手、防禦率王和勝率王，為12強賽史上第一人。

6搶1奧運棒球資格賽在疫情好轉、狀況許可情況下，預計明年6月14日開打，張奕表示，比賽是在球季過程中，「如果中華隊需要我、是很光榮的事，但也要看球團是否放行」。

張奕表示，在去年打12強賽之前，穿上中華代表隊球衣應該是國中的事情，在打12強賽前，台灣球迷可能只知道他是旅日球員陽岱鋼的表弟，「12強賽之後，有越來越多的球迷，包括日本球迷都會開始關心我，大家的鼓勵和加油對我來說是很大的動力」。

回憶去年12強賽，張奕表示，全隊團結一心為了爭取奧運門票、是很難忘的經驗，在台灣出賽時，聽到觀眾們的歡呼聲很振奮，投出的每一顆球都留下美好的回憶，複賽在日本千葉與韓國隊交手，振奮吶喊也被歐力士隊的隊友們虧。

張奕表示，過去其實在場上不太會有太大的情緒動作，隊友看到自己在12強賽的吶喊，也一直說希望可以在例行賽中看到他再次吶喊，有了12強賽的洗禮過後，對於自信心有很大的幫助。

張奕 棒球 歐力士猛牛

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