中職／龍隊回應抽籤事件 「將5號籤視為最深期許」

中職今天召開領隊會議，抽出味全龍隊明年選秀順位，代理領隊任中傑在會議中表達龍隊的質疑，認為制度對新進球隊不友善，拒絕抽籤，最終由會長吳志揚代抽為第5順位。

針對今日事件，味全龍球團發出聲明稿回應，先前曾兩次建議聯盟修正抽籤方式但未獲採納，球團有遺憾但尊重，「也將把五號籤視為外界對龍隊的最深期許。」

龍隊聲明稿如下：