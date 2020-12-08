聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／龍隊回應抽籤事件 「將5號籤視為最深期許」
中職今天召開領隊會議，抽出味全龍隊明年選秀順位，代理領隊任中傑在會議中表達龍隊的質疑，認為制度對新進球隊不友善，拒絕抽籤，最終由會長吳志揚代抽為第5順位。
針對今日事件，味全龍球團發出聲明稿回應，先前曾兩次建議聯盟修正抽籤方式但未獲採納，球團有遺憾但尊重，「也將把五號籤視為外界對龍隊的最深期許。」
龍隊聲明稿如下：
針對今日中職領隊會議抽籤事件，味全龍提出兩點說明：
一、味全龍隊為中華職棒期盼多年的全新球隊，聯盟針對新軍所採的多項平衡戰力新制，立意良善，唯執行過程與制度原意出現落差，不利新球隊及棒球產業發展。
二、味全龍隊成軍來多次與聯盟溝通各新制可能缺失，聯盟也滾動修正制度，善意回應，在此基礎下，龍隊針對抽籤議題也在本次領隊會議前與抽籤前，兩次建議聯盟修正抽籤方式，惜未獲接受。對於聯盟代抽順位，龍隊雖有遺憾但將尊重，也將把五號籤視為外界對龍隊的最深期許。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言