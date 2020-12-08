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中職／龍隊回應抽籤事件 「將5號籤視為最深期許」

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍針對選秀抽籤發表聲明。
味全龍針對選秀抽籤發表聲明。

中職今天召開領隊會議，抽出味全龍隊明年選秀順位，代理領隊任中傑在會議中表達龍隊的質疑，認為制度對新進球隊不友善，拒絕抽籤，最終由會長吳志揚代抽為第5順位。

針對今日事件，味全龍球團發出聲明稿回應，先前曾兩次建議聯盟修正抽籤方式但未獲採納，球團有遺憾但尊重，「也將把五號籤視為外界對龍隊的最深期許。」

龍隊聲明稿如下：

針對今日中職領隊會議抽籤事件，味全龍提出兩點說明：

一、味全龍隊為中華職棒期盼多年的全新球隊，聯盟針對新軍所採的多項平衡戰力新制，立意良善，唯執行過程與制度原意出現落差，不利新球隊及棒球產業發展。

二、味全龍隊成軍來多次與聯盟溝通各新制可能缺失，聯盟也滾動修正制度，善意回應，在此基礎下，龍隊針對抽籤議題也在本次領隊會議前與抽籤前，兩次建議聯盟修正抽籤方式，惜未獲接受。對於聯盟代抽順位，龍隊雖有遺憾但將尊重，也將把五號籤視為外界對龍隊的最深期許。

味全龍 中職 選秀

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